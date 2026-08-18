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Razantní útok, který nebyl první. Nejvyšší soud potvrdil 16,5 roku za vraždu kojence

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  15:20
Nejvyšší soud potvrdil muži z Královéhradecka trest 16,5 roku vězení za vraždu pětiměsíčního syna. Otec na dítě zaútočil, protože neunesl jeho pláč.

KRIMI

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Podle Nejvyššího soudu musel otec vědět, že silným třesením může kojenci vážně ublížit, nebo ho dokonce zabít. Dovolání soud odmítl jako zjevně neopodstatněné.

„Šlo o poměrně razantní útok, který navíc nebyl první,“ stojí v usnesení. Otec dítě napadl už dříve, proto byl kromě vraždy odsouzen také za těžké ublížení na zdraví.

Muž u hradeckého krajského soudu čelí obžalobě z vraždy kojence a těžkého ublížení na zdraví. (16. října 2025)
Muž obžalovaný z vraždy kojence se radí s obhájcem Jaroslavem Ortmanem u hradeckého krajského soudu. (16. října 2025)
Muž u hradeckého krajského soudu čelí obžalobě z vraždy kojence a těžkého ublížení na zdraví. (16. října 2025)
Muž u hradeckého krajského soudu čelí obžalobě z vraždy kojence a těžkého ublížení na zdraví. (16. října 2025)
6 fotografií

Krajský soud v Hradci Králové muži původně vyměřil 18,5 roku vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí o dva roky zmírnil. Zohlednil například to, že muž podle znalců není agresor a jeho čin lze pokládat za exces spáchaný v nepřímém úmyslu.

Otec o syna pečoval, když byla matka dítěte přes den v práci. Loni v březnu mu podle spisu dal dvě facky, zvedl ho do vzduchu a začal s ním třást, až se dítěti nekontrolovaně pohybovala hlava zepředu dozadu.

Bezvládného syna poté odhodil do kočárku a odešel, aniž by o stavu syna informoval partnerku nebo přivolal pomoc.

Pětiměsíčního syna udeřil kvůli pláči. Odvolací soud muži snížil trest za vraždu

Kojenec se dostal do nemocnice až s několikahodinovou prodlevou poté, co se jeho matka vrátila ze zaměstnání. Po několika dnech zemřel na těžký poúrazový otok mozku.

Znalci při pitvě zjistili i poranění staršího data a muž se následně přiznal k tomu, že na syna zaútočil obdobným způsobem už dříve. V závěrečné řeči u vrchního soudu přiznání odvolal a závěry znalců zpochybnil, soud mu ale neuvěřil.

Nyní má ještě možnost podat ústavní stížnost, musel by však argumentovat porušením svých základních práv.

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