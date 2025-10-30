Trest za zapálení domu, v němž uhořel senior, platí. Muž si odsedí 30 let

  9:40
Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si šestadvacetiletý Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ve čtvrtek mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý obyvatel domu a jeho pes. Několik dní po činu se Tůma pokusil zabít svědka události.
Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Obžalovaný Jakub Tůma si u Krajského soudu v Hradci Králové vyslechl doživotní...
Požár domu v Plotištích nad Labem (25. září 2023)
Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové
Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové
11 fotografií

Tůma vinu popíral. Královéhradecký soud mu původně uložil doživotní trest. Vrchní soud v Praze verdikt zmírnil na 30 let. Plné odůvodnění Nejvyššího soudu zatím není v jeho databázi dostupné. Tůma by ještě mohl podat ústavní stížnost.

Žhářský útok v městské části Plotiště nad Labem Tůma podle obžaloby plánoval. Chtěl se pomstít majiteli budovy, vnukovi uhořelého muže, který měl v té době vztah s Tůmovou bývalou přítelkyní. Na místo činu si přinesl hořlavinu a založil oheň. Věděl, že uvnitř je přinejmenším senior a jeho pes.

Místo doživotí 30 let. Soud zmírnil trest za zapálení domu, v němž zemřel člověk

Několik dní po požáru vylákal Tůma k slepému rameni Labe svého známého, který s ním byl u založení požáru a požadoval peníze za to, že nebude proti pachateli svědčit. Tůma se zbraní v ruce muže donutil, aby se svlékl donaha a poté ho na několika místech pořezal a pobodal. Napadenému se podařilo utéct a přivolat pomoc.

Obžaloba vinila Tůmu ještě z přípravy vraždy vnuka uhořelého muže. Pokusil se ho vylákat k hradeckému lesnímu hřbitovu, kde ho chtěl zabít, mínili žalobci. Podle odvolacího senátu se ale neprokázalo, co chtěl Tůma na schůzce udělat.

6. května 2025

Soudy

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie dospěli k závěru, že náprava obžalovaného je nemožná a je pravděpodobné, že by v násilném jednání pokračoval. Zjistili trvalou poruchu osobnosti, paranoidní myšlení nebo výrazně sníženou sociální citlivost. Podle nich není schopen sebereflexe a má snížené empatické prožívání. S posudky Tůma nesouhlasil, jeho advokát požadoval nové.

