Řidič se zákazem řízení narazil v rychlosti do stromu, tři lidé zraněni

Nehoda na silnici II. třídy se stala okolo půl šesté odpoledne.



„Za volantem osobního vozu značky Volkswagen Passat seděl muž, který na silnici II. třídy ve směru od Tetína do centra obce Lázně Bělohrad zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy a mokrého povrchu vozovky dostal v pravotočivé zatáčce smyk a přejel do levého silničního příkopu. Jízda skončila čelním nárazem do stromu,“ sdělila mluvčí krajské policie Lucie Konečná.

Na místě zasahovala policie, záchranáři i hasiči. „Dechová zkouška alkoholu byla u řidiče negativní. Dvě osoby se zraněním si převzali lékaři, další byla transportována vrtulníkem. Na vozidle vznikla škoda ve výši zhruba 80 tisíc korun,“ pokračovala Konečná.



Řidič má od letošního února na rok Okresním soudem v Náchodě uložen trest zákazu řízení. Policisté s ním zahájili úkony trestního řízení pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí až dva roky vězení.