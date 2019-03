U Slavoňova na Náchodsku havaroval malý vrtulník, zemřeli dva lidé

„Na místě byla nalezena dvě mrtvá těla,“ řekl mluvčí zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Starosta Slavoňova Michal Suchánek řekl, že stroj havaroval uprostřed pole asi dvě stě metrů od posledního obytného domu v obci.

„Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před patnácti minutami,“ řekl Suchánek agentuře ČTK v 9:40.

„K pádu pětimístného civilního vrtulníku došlo z dosud nezjištěných příčin,“ uvedl mluvčí hradecké policie Ondřej Moravčík.

Nehoda byla nahlášena v 9:15. Podle mluvčí hasičů Martiny Götzové stroj spadl v Blažkově, místní části Slavoňova.

Podle mluvčí hasičů havaroval vrtulník blízko místní části Slavoňova zvané Blažkov. | foto: maps.google.com

Vrtulník patřil soukromé společnosti a zatím není zřejmé ani to, odkud a kam letěl. Na místě jsou dvě jednotky hasičů, zásah omezuje provoz také na místní silnici.

Nehodou se zabývá policie, budou ji vyšetřovat i inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.