Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

  21:51
Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina Jandová. Cestující jsou zatím přepravováni náhradní autobusovou dopravou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala zhruba v 17:15 v úseku Hradec Králové-Slezské Předměstí – Třebechovice pod Orebem. Člověk, kterého při pohybu v kolejišti srazil spěšný vlak, na místě zemřel.

Omezení se dotklo lokálních spojů i spěšných vlaků. Vlaky na trati začaly znovu jezdit až po 21:00.

