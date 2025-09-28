Srážka vlaku a osobního auta zastavila trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

Nehoda se stala po 08:00. Řidič auta utrpěl lehké zranění. Lidem ve vlaku se nic nestalo. Dechová zkouška u řidiče i strojvedoucího byla negativní. Okolnosti nehody policie zjišťuje, dodala mluvčí.
Podle informací Českých drah se očekává na regionální trati omezení zhruba do 10:00. Osobní vlaky mezi Opatovicemi, Pohřebačkou a Hradcem Králové jezdí odklonem přes stanici Plačice odbočka.
