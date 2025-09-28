Srážka vlaku a osobního auta zastavila trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

  9:31
V úseku mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem na Pardubicku je v neděli ráno zastavený železniční provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na přejezdu v Hradci Králové za obchodem Hornbach. Řekla to policejní mluvčí Karolína Macháčková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nehoda se stala po 08:00. Řidič auta utrpěl lehké zranění. Lidem ve vlaku se nic nestalo. Dechová zkouška u řidiče i strojvedoucího byla negativní. Okolnosti nehody policie zjišťuje, dodala mluvčí.

Podle informací Českých drah se očekává na regionální trati omezení zhruba do 10:00. Osobní vlaky mezi Opatovicemi, Pohřebačkou a Hradcem Králové jezdí odklonem přes stanici Plačice odbočka.

28. září 2025  9:31

U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

Nový most přes řeku Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi na Rychnovsku už dostává obrysy. Jeřáb ve čtvrtek usadil na pilíře betonové nosníky, další přijdou na řadu dnes. Hned několik jeřábů pracovalo...

26. září 2025  12:12

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

