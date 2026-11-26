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Žena podle svědků při nehodě vyletěla z autobusu oknem ven. Cestující z vlaku, kteří se vydali zraněným na pomoc, ji našli ležet v křoví a ihned zahájili resuscitaci.
„Prováděli jsme masáž srdce. Tu ženu jsem trochu znal. Byla celá od krve. Nahodili jsme ji, pak si ji převzali záchranáři do vrtulníku,“ popsal cestující z vlaku Lukáš Lepšík, který toho rána mířil do školy.
Žena utrpěla poranění hlavy, rukou a nohou. „Za podpory umělé plicní ventilace byla zraněná osoba vrtulníkem ve vážném stavu převezena do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podána jí byla krevní transfuze,“ řekla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Kromě těžce zraněné ženy utrpěli lehká zranění nohou a hrudníku další dva lidé z autobusu. Jedním z nich je řidič. Zdravotníci je sanitami převezli do jičínské nemocnice. Pasažérům z vlaku se nic nestalo.
K nehodě došlo v úterý kolem 7. hodiny ráno na železničním přejezdu na silnici z Ohnišťan směrem na Chomutice. Přejezd je osazen značkou „stop“, světelné zabezpečení ani závory nemá.
Vlak podle policie narazil do zadní části autobusu. Ve vlaku cestovalo 56 lidí a vlakvedoucí. Souprava nevykolejila, ale po nárazu má částečně poškozenou přední část. Dechové zkoušky u strojvedoucího i řidiče autobusu byly podle policie negativní.
Vyšetřování nehody dál pokračuje. Policie dosud nikoho neobvinila.