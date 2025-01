Pilot nevybral vývrtku, možná i kvůli počasí, uzavřeli experti pád ultralightu

Letoun po dopadu na pole shořel. Třiapadesátiletý pilot i pětadvacetiletý cestující na místě zahynuli.

Policie, která havárii vyšetřovala pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, případ loni v březnu odložila. „Nepodařilo se zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání,“ řekla ve středu mluvčí policie Iva Kormošová. Pokud by policie ze závěrů ÚZPLN zjistila nové skutečnosti, mohla by podle ní případ znovu otevřít.

Nehoda se stala při kontrolním letu s novým dvoumístným letounem TL2000 Sting od hradeckého výrobce TL Ultralight. Zalétávací pilot u něj měl prověřit navigační vybavení před předáním stroje zákazníkovi. Na kontrolní let se startem i přistáním na letišti v Hradci Králové pilot vzal na palubu zaměstnance výrobce letounu.

V kritický okamžik letu pilot u letounu podle vyšetřovatelů pravděpodobně testoval systém pro varování před pádovou rychlostí. Tato zkouška spočívá v letu na minimální rychlost po dobu asi 40 sekund. Do vývrtky se letoun, jehož rozpětí křídel je přes devět metrů, dostal ve výšce asi 500 metrů nad zemí. Od startu do havárie let trval asi osm minut.

Vliv na nehodu mohlo mít počasí, kvůli kterému mohla být orientace pilota v kritických okamžicích letů ztížená. „Oblačnost (pilotovi) zkreslovala vnímání přirozeného horizontu a silný vítr znesnadňoval pilotáž,“ uvedli vyšetřovatelé.

Použít k záchraně padákový balistický systém letadla se pilot podle vyšetřovatelů nepokusil. „Ulomená řídicí páka svědčí o skutečnosti, že pilot řídil letoun až do okamžiku nárazu,“ uvádí zpráva.

Technickou závadu na letounu vyšetřovatelé nezjistili, všechny prvky řízení byly podle nich v době před nárazem funkční. Motor běžel do poslední chvíle.

Pilot měl do tragického letu nalétáno 609 hodin, z toho na letounu TL2000 Sting 180 hodin. Podle vyšetřovatelů neměl praktické zkušenosti s prováděním vývrtek. V minulosti však správně vyřešil několika nouzových situací při vysazení motoru. Požití alkoholu a drog u pilota ani cestujícího vyšetřovatelé nezjistili.

V závěrech Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod doporučil výrobci letadel zpracovat postupy pro evidenci letů tak, aby byl známý účel každého letu, jeho plánovaný průběh a následné vyhodnocení. Dále výrobci doporučil zavést pravidelné školení pilotů k používání záchranných padákových systémů. Obdobně Letecké amatérské asociaci ústav doporučil dát do výcvikových osnov problematiku záchranných systémů.