Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

  12:35
Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od poškozené elektroinstalace však vznikl požár. Pomohl mu šofér odtahovky a pak i hasiči.
Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal požár. (26. listopadu 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Auto se střetlo se srnou ve středu ráno na zasněžené silnici vedoucí podél lesa na katastru Jívky. Vůz zůstal stát v louce. Kolem 7:30 přivolali hasiče k požáru, který vznikl následkem nehody.

„Pracovník odtahové služby velice pohotově použil přenosný hasicí přístroj a požár lokalizoval. Následně také odpojil akumulátor. Jednotka hasičů už provedla jen dohašení a kontrolu místa pomocí termokamery,“ sdělili krajští hasiči na facebookovém profilu.

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal požár. (26. listopadu 2025)

Podle nich nárazem došlo k poškození elektroinstalace. Protože chtěl řidič zůstat v teple, nechal běžet motor. Napájené elektrické obvody pak mohly způsobit vznik požáru.

„Po nehodě vždy vypněte motor a vyhledejte bezpečné místo mimo vozidlo. To vše může zabránit dalším škodám a ohrožení,“ doporučili hasiči.

Dva postřelení opilci u bankomatu. Byla to nutná obrana, uzavřela policie

Na přechodu pro chodce v pražských Strašnicích ležel muž, kolem sebe měl stopy...

Kriminalisté odložili červencový incident z České Skalice na Náchodsku, kde muž u bankomatu postřelil dva útočníky, kteří ho ohrožovali. Znalci vyhodnotili použití zbraně jako nutnou obranu. Pistoli...

24. listopadu 2025  13:03

Dělníci v Hradci objevili historickou dlažbu, nález ovlivní opravu náměstí

Historická dlažba nalezená na Velkém náměstí v Hradci Králové (24. října 2025)

Když ve druhé polovině 50. let budovatelé socialismu zalili plochu Velkého náměstí v Hradci Králové asfaltem, na desetiletí zmizela původní dlažba až ze 16. století. Malou část nyní vykopala parta...

24. listopadu 2025  11:45

