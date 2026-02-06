Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Autor:
  15:34
Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze boční, vzápětí následovala čelní srážka s dodávkou. Dva řidiči se zranili, pro šoféra osobního auta letěl vrtulník.
Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na Rychnovsku. (5. února 2026)

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na Rychnovsku. (5. února 2026) | foto: Policie ČR

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na Rychnovsku.
Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...
Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...
Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...
5 fotografií

Nehoda se stala před 10:00 mezi Častolovicemi a obcí Libel. Jde o frekventovaný tah směrem na Solnici, kde se nachází průmyslová zóna kolem kvasinské automobilky.

„Řidič vozidla značky Škoda Octavia jedoucí ze směru od Častolovic se zřejmě plně nevěnoval řízení a přejel do protisměru, kde se bočně střetl s nákladní soupravou značky DAF jedoucí v opačném směru od Solnice na Častolovice,“ uvedla mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

„Po bočním střetu s nákladní soupravou měl řidič opětovně přejet do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem značky Mercedes Benz, které jelo za nákladní soupravou ve stejném směru jízdy na Častolovice,“ sdělila.

Zranil se třiatřicetiletý řidič, jehož ze škodovky museli vyprostit hasiči. „Utrpěl poranění hrudníku, břicha a horní končetiny. Po ošetření byl letecky transportován do hradecké fakultní nemocnice,“ uvedla mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Dalším zraněným byl pětasedmdesátiletý řidič dodávky. Do hradecké nemocnice ho s poraněním páteře odvezla sanita.

U zraněných řidičů policisté nemohli provést dechové zkoušky, proto nařídili odběr biologických materiálů. Nezraněný sedmapadesátiletý řidič kamionu podstoupil dechovou zkoušku s negativním výsledkem.

Místo dopravní nehody

Místo dopravní nehody

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Předběžná škoda na autech, silnici a dopravním zařízení předběžně činí 300 tisíc korun.

„Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího prověřování. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí.

Kvůli vyšetřování nehody a uklízení silnice hlídky odkláněly provoz, silnice byla zavřená šest hodin.

16. ledna 2026

KRIMI

