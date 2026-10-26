Podle policie chodkyni nejprve přibližně v 17:45 srazil řidič osobního auta, který jel po městském silničním okruhu směrem ke Střelecké ulici.
„Následně mělo dojít ve stejném směru ke srážce chodkyně s dosud neustanoveným vozidlem, jehož řidič pokračoval ke křižovatce ulic Střelecká a Rašínova třída,“ uvedl mluvčí policie Martin Stránský.
Policisté žádají svědky, kteří nehodu viděli nebo se v tu dobu pohybovali v okolí, aby se přihlásili na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 527 360. Policii mají kontaktovat i řidiči, kteří by k nehodě mohli poskytnout kamerové záznamy ze svých aut.