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Mladou ženu srazila na čtyřpruhu dvě auta, později v nemocnici zemřela

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  12:37

Místo tragické nehody v Hradci Králové (25. října 2026) | foto: Policie ČR

Dvacetiletou ženu srazila na čtyřproudé silnici v Hradci Králové dvě auta. Obě jela ve stejném směru. Nehoda se stala v neděli vpodvečer na přechodu pro chodce před fakultní nemocnicí. Žena později v nemocnici vážným zraněním podlehla. Policie žádá případné svědky nehody, aby se ozvali.

Podle policie chodkyni nejprve přibližně v 17:45 srazil řidič osobního auta, který jel po městském silničním okruhu směrem ke Střelecké ulici.

„Následně mělo dojít ve stejném směru ke srážce chodkyně s dosud neustanoveným vozidlem, jehož řidič pokračoval ke křižovatce ulic Střelecká a Rašínova třída,“ uvedl mluvčí policie Martin Stránský.

Policisté žádají svědky, kteří nehodu viděli nebo se v tu dobu pohybovali v okolí, aby se přihlásili na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 527 360. Policii mají kontaktovat i řidiči, kteří by k nehodě mohli poskytnout kamerové záznamy ze svých aut.

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