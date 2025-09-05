Opilá řidička nabourala ve špičce na okruhu v Hradci dvě auta, zkusila ujet

  14:10
Opilá padesátiletá řidička bourala v pondělní špičce na městském okruhu v Hradci Králové. Podle policistů nejspíš napřed narazila do auta, které jelo před ní a už čekalo na semaforu. Když se od nehody pokusila ujet, drcla ještě do vozu za sebou. Hlídka jí naměřila téměř 4 promile alkoholu.
Nehoda na Gočárově okruhu v Hradci Králové (1. září 2025) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v hustém provozu na Gočárově okruhu v pondělí krátce po deváté ráno.

„Řidička osobního vozu Ford Mondeo pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy nejen dopravní situaci, ale ani svým schopnostem. Podle prvotního šetření při jízdě narazila do vozidla Škoda Superb, které zastavilo v levém jízdním pruhu před světelnou křižovatkou. Následně se měla pokusit z místa nehody odjet, přičemž zadní částí svého vozu narazila do Škody Octavia, která stála za ní,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Nehoda na Gočárově okruhu v Hradci Králové (1. září 2025)

Dechová zkouška ukázala nejprve hodnotu 3,62 promile alkoholu, později policisté při opakovaném měření zaznamenali dokonce 3,87 promile.

„Řidička odmítla podepsat výtisky zkoušek i podstoupit lékařské vyšetření. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda,“ řekla mluvčí.

Při nehodě se nikdo nezranil, celková škoda na třech autech se odhaduje na přibližně 120 tisíc korun.





