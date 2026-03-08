Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Nehoda se stala okolo 12:50. Vlaková doprava na trati 021 v úseku mezi Třebechovicemi a hradeckou zastávkou Slezské Předměstí byla zastavena. Výluka má trvat podle Českých drah do 14:30. Místo vlaků jezdí náhradní autobusová doprava.
„Nehoda se stala na nechráněném železničním přejezdu bez závor opatřeném pouze varovnými světly. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřujeme,“ řekla Pižlová. Policie zjišťuje totožnost mrtvého.
Na místě zasahovaly dvě posádky zdravotnické záchranné služby. „Jedna osoba bohužel svým zranění na místě podlehla,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.
