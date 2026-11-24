„Jeli jsme z Ostroměře vlakem do Nového Bydžova. Zničehonic přišla velká rána. Viděli jsme, jak kolem proletěl autobus,“ popsal Lukáš Lepšík, který jel ráno zrovna do školy.
„Tu ženu jsem trochu znal. Byla celá od krve.“
„Jeli jsme z Ostroměře vlakem do Nového Bydžova. Zničehonic přišla velká rána. Viděli jsme, jak kolem proletěl autobus,“ popsal Lukáš Lepšík, který jel ráno zrovna do školy.
„Tu ženu jsem trochu znal. Byla celá od krve.“
Proměna největšího podchodu v Hradci Králové je hotová. Za minulého režimu to měla být jen díra v zemi s tunelem pod Gočárovým okruhem, ale díky architektu Karlu Schmiedovi vzniklo velkorysé dílo s...
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se dnes ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se zranilo několik lidí. Ve vlaku...
Do Krkonoš dorazila o víkendu ta pravá zima. Horská střediska na sociálních sítích vybízejí lyžaře, aby se už pomalu chystali. Lyžařská sezona by letos mohla začít ve velkém stylu. Sněžná děla v Peci...
Proslul výtečnými fotografiemi barokních kostelů na Broumovsku, letos se však Jan Záliš po třiceti letech naplno vrátil k původní profesi kuchaře-číšníka. Pátým měsícem provozuje Café Herzog. Kdysi...
Šestiletý Damián s autismem vyrůstá bez otce. S maminkou a babičkou žije v garsonce, většina příjmů padne na bydlení a jídlo. Když lékaři před třemi lety u chlapce potvrdili poruchu autistického...
Hned několik cestujících bezprostředně po ranní srážce na přejezdu u Ohnišťan na Královéhradecku duchapřítomně vyběhlo z vlaku a snažili se okamžitě pomoct zraněným z autobusu. Byl mezi nimi i...
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se dnes ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se zranilo několik lidí. Ve vlaku...
Do Krkonoš dorazila o víkendu ta pravá zima. Horská střediska na sociálních sítích vybízejí lyžaře, aby se už pomalu chystali. Lyžařská sezona by letos mohla začít ve velkém stylu. Sněžná děla v Peci...
Šestiletý Damián s autismem vyrůstá bez otce. S maminkou a babičkou žije v garsonce, většina příjmů padne na bydlení a jídlo. Když lékaři před třemi lety u chlapce potvrdili poruchu autistického...
V praxi ukázala, co s týmem dokáže správně zvolený oddechový čas. A také – na ni až nezvykle důrazné – připomenutí, že takhle se o výhru nebojuje. Trenérce hradeckých basketbalistek Romaně Ptáčkové...
Tak tohle se přijímá hodně těžko! Hrajete na hřišti soupeře, který před vlastními diváky nevyhrál přes půl roku, jdete do vedení, a i když soupeř vyrovná, máte zápas stále dobře rozehraný. Jenomže...
Krajský soud v Hradci Králové poslal na doživotí do vězení recidivistu Patrika Romea Kónyu, který před rokem ve valdické věznici na Jičínsku v cele zaútočil na spoluvězně. Napadený napadení přežil....
Fotbalisté Slovácka slaví druhou ligovou výhru v řadě. V neděli na domácím stadionu zdolali Hradec Králové 4:2. Hosté hráli více než padesát minut bez vyloučeného obránce Petráška, v první půli si...
Proslul výtečnými fotografiemi barokních kostelů na Broumovsku, letos se však Jan Záliš po třiceti letech naplno vrátil k původní profesi kuchaře-číšníka. Pátým měsícem provozuje Café Herzog. Kdysi...
V minulé sezoně basketbalistky Trutnova své rivalky z Hradce Králové dvakrát porazily a i díky tomu v dlouhodobé části ŽBL skončily těsně před nimi. Ale že do prestižního derby půjdou jako papírové...
Dolní brána, Hostinné, okres Trutnov
1 740 000 Kč
Už na konci příštího týdne by se v Krkonoších mělo začít lyžovat. SkiResort Černá hora–Pec plánuje zahájit sezonu v pátek 27. listopadu na Černé hoře. Před sezonou investoval 70 milionů korun. O dva...
Už zase srší elánem. Trenér Jiří Saňák zahnal chmury, překonal nelehké období a opět se fotbalem baví. Po náhlém letním konci ve Zbrojovce Brno byl v říjnu představen jako kouč královéhradeckého...