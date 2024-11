Nehoda tří nákladních vozidel uzavřela D11 směr Praha u Chlumce nad Cidlinou

Nehoda tří nákladních vozidel uzavřela v noci dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC), podle jeho informací potrvá uzavírka do ranních hodin.