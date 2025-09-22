Nehoda se stala na silnici I/35, a to v úseku, kde kvůli stavbě dálnice provoz vede mimo původní trasu komunikace.
„Řidič nákladního vozu značky DAF s návěsem dle prvotního šetření nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu komunikace a vjel přímo do prostoru staveniště, kde narazil pravou přední a boční částí vozidla do dvou pracovních strojů – finišeru a hutnícího válce,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Nikdo se nezranil. Policisté dali na místě řidiči dýchnout, zkouška byla negativní. Případ dál vyšetřují královéhradečtí dopravní policisté.
Stavbaři uzavřeli část silnice I/35 u Čistěvsi v květnu, doprava tam jezdí dočasně po nově vybudovaném bypassu. Uzavírka se týká křížení se silnicí III/3258, vedle křižovatky je staveniště.