Kolový nakladač se vzpříčil o strom, pro zraněného dělníka letěl vrtulník

Nešťastná událost se stala před 9:00. Muže ze stroje spadl a zranil se, s jeho transportem pomohli hasiči.
„Pacient utrpěl poranění, jehož následkem došlo k rozsáhlé poruše hybnosti. Byl letecky přepraven s podezřením na neurologické postižení do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Kromě letecké záchranné služby byla na místě záchranářská posádka z Jičína.
„Jedná se o pracovní úraz. Zjistili jsme, že muž před jízdou alkohol nepil,“ řekl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.