Motorkář bez přilby nevybral zatáčku na Rychnovsku, v nemocnici zemřel

„Řidič motorky značky KTM 690 jedoucí od Vamberku při průjezdu levotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a stavu komunikace, vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do sloupku oplocení rodinného domu, pak do sloupu veřejného osvětlení a nakonec do zaparkovaného vozidla značky Audi A6,“ upřesnila okolnosti nehody mluvčí policie Iva Kormošová.

Čtyřiačtyřicetiletý motorkář byl s vážným zraněním letecky transportován do hradecké fakultní nemocnice, kde následkům zranění o pár hodin později podlehl.

„U zemřelého muže byl z důvodu zjištění návykových látek nařízen odběr krve. Šetřením bylo zjištěno, že motorkář neměl za jízdy nasazenu ochrannou přilbu,“ uvedla mluvčí policie.

Technickou závadu policisté na místě nezjistili. Škodu na motorce odhadli na 30 tisíc a na autě 10 tisíc korun.