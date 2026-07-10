Vypadalo to děsivě. Motorkářka nevybrala zatáčku, saltem dopadla na střechu auta

Nehoda se stala 26. června v 7:20 hodin na silnici I/16 v Chotěvicích, jen kousek od železničního přejezdu. Díky tomu tam auta jela skoro krokem. Srážku zachytila palubní kamera ve voze jedoucím za nabouraným autem.
Zatímco osobní auto s přívěsným vozíkem pomalu přejelo přes přejezd, ze zatáčky naproti vyjela nejspíš příliš rychle dívka na motocyklu. Zatáčka ji vynesla do protisměru.
„Řidička zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejela do protisměru. Zde se čelně srazila s osobním vozidlem,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Dívka v helmě a s batohem na zádech prolétla vzduchem a usadila se na střeše auta. Nohy spustila dolů, hýbala se.
Nehoda se obešla bez zranění. Oba řidiči měli negativní zkoušku na alkohol. Policisté dali dívce na místě pokutu 500 korun.
„Škoda na motocyklu značky Shineray je asi 30 tisíc korun, na automobilu asi 75 tisíc korun,“ řekla mluvčí.
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