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Vypadalo to děsivě. Motorkářka nevybrala zatáčku, saltem dopadla na střechu auta

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  13:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Velké štěstí měla sedmnáctiletá motorkářka při čelním střetu s autem na Trutnovsku. Náraz ji vymrštil do výšky, dosedla však přímo na střechu. Řidič auta neskrýval první údiv, ostatní jí pak šli na pomoc, ale nebylo třeba. Nehoda skončila pokutou. Málo uvěřitelné video teď koluje internetem.

Nehoda se stala 26. června v 7:20 hodin na silnici I/16 v Chotěvicích, jen kousek od železničního přejezdu. Díky tomu tam auta jela skoro krokem. Srážku zachytila palubní kamera ve voze jedoucím za nabouraným autem.

Zatímco osobní auto s přívěsným vozíkem pomalu přejelo přes přejezd, ze zatáčky naproti vyjela nejspíš příliš rychle dívka na motocyklu. Zatáčka ji vynesla do protisměru.

„Řidička zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejela do protisměru. Zde se čelně srazila s osobním vozidlem,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Dívka v helmě a s batohem na zádech prolétla vzduchem a usadila se na střeše auta. Nohy spustila dolů, hýbala se.

Nehoda se obešla bez zranění. Oba řidiči měli negativní zkoušku na alkohol. Policisté dali dívce na místě pokutu 500 korun.

„Škoda na motocyklu značky Shineray je asi 30 tisíc korun, na automobilu asi 75 tisíc korun,“ řekla mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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