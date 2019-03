Kamion s autodíly převrátil poryv větru, nehoda uzavřela cestu do Kvasin

17:30 , aktualizováno 17:30

Frekventovanou příjezdovou cestu do průmyslové zóny v Kvasinách na Rychnovsku zablokovala v pondělí na celé odpoledne nehoda kamionu s díly pro automobilku Škoda Auto. Do kamionu se opřel prudký poryv větru a převrátil ho na bok. Doprava byla omezená až do 19 hodin.