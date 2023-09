Auto po smyku na přejezdu narazilo do stromů, nepřipoutaný řidič vypadl

Nehoda se stala na silnici I/35 na rovném úseku za železničním přejezdem v Jinolicích směrem na Jičín v neděli po 18. hodině.

„K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidič osobního vozidla volvo při přejíždění železničního přejezdu nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk, přejel do příkopu, kde narazil do dopravní značky a tří stromů. Jelikož nebyl připoután bezpečnostním pásem, vypadl z vozidla ven. Auto pokračovalo dál, přejelo silnici a narazilo na protější straně do oplocení domu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Muž se při nehodě zranil. Záchranáři k němu vyslali posádku s lékařem i vrtulník. „Aby bylo možné vyloučit vážné poranění, transportovali jsme muže letecky do hradecké fakultní nemocnice,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Ivo Novák.

Kvůli zranění řidič nebyl schopen dechové zkoušky na alkohol, proto byl nařízen odběr krve. Škoda dosáhla téměř 300 tisíc korun.

Silnice byla kvůli vyšetřování nehody zcela uzavřena. Hasiči odklidili havarovaný vůz i další nepořádek rozházený po silnici a po 20. hodině se vrátili na základnu.

Nedaleko od nehody se pak ještě stala další, při které do sebe narazila tři osobní auta. Policisté ji vyřešili na místě v blokovém řízení na euroformulář.