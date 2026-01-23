Na Trutnovsku se srazila dvě auta, ze zdemolovaného vozu vyprostili řidiče

Autor:
  10:03
Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče, vrtulník ho dopravil do hradecké fakultní nemocnice.
Fotogalerie4

Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala kolem 20:15 poblíž „Motorestu v zatáčce“ v Horní Olešnici na frekventovaném tahu z Trutnova na Jičín.

„Příčina a okolnosti zůstávají v šetření policistů. Jedno z vozidel dostalo podle prvotních informací smyk a čelně narazilo do druhého,“ řekla mluvčí krajské policie Karolína Macháčková. Značně zničený byl po srážce vůz Volkswagen Golf, jehož řidič se zranil. Druhým vozem byl Mercedes Benz.

Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
4 fotografie

„Z jednoho vozidla jsme vyprostili pomocí speciálního nářadí osobu při vědomí, předali jsme ji do péče zdravotnických záchranářů,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

„Jednalo se o muže ve věku přibližně 35 let, který utrpěl zlomeninu horní a dolní končetiny. Letecky jsme ho přepravili do hradecké fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí královéhradecké zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.

Záchranáři k nehodě vyslali lékařskou posádku z Vrchlabí a záchranářskou posádku z Nové Paky. Na místě zasahovali také profesionální hasiči z Nové Paky a Vrchlabí a dobrovolná jednotka z Hostinného.

Úsek silnice byl zcela zavřený, po 22. hodině se kolem nehody dalo projet jedním pruhem, o půlnoci se podařilo silnici otevřít naplno.

