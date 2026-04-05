Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

  15:59
Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.
Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna 2026) | foto: JSDH Červený Kostelec

Havárie se stala chvilku před nedělní půl jedenáctou na silnici z Červeného Kostelce na Olešnici.

„Příčiny a okolnosti policisté zjišťují. U motocyklisty jsme provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní,“ sdělila krajská policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Operátor tísňové linky záchranné služby na místo vyslal kromě pozemních jednotek i vrtulník. Ten podle mluvčí krajské záchranky Lucie Hanušové přepravil nezletilého motocyklistu do traumacentra v Hradci Králové s podezřením na poranění hlavy a páteře.

„V době našeho příjezdu již na místě události zasahovala záchranná služba z Náchoda, které jsme pomohli se stabilizací motocyklisty do vakuové matrace a následně s jeho transportem do sanitky, kde mu zajistili prvotní ošetření,“ uvedli dobrovolní hasiči z Červeného Kostelce na Facebooku.

KVÍZ: Jak znáte krkonošské boudy?

Petrova bouda v Krkonoších

Alespoň trochu je zná každý, kdo někdy zavítal do nejvyšších českých hor. Dokážete si ale spojit se známými názvy horských bud tu pravou?Znáte jejich historii i zajímavosti současného provozu? Víte...

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Strop kostela málem spadl farníkům na hlavu, podepřelo ho obří lešení

V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici finišují tříleté práce na...

Oltáře a obrazy zakryté velkými igelity, místo dřevěných lavic tuny lešení a na stěnách stovka sádrových terčů, které hlídají statiku budovy. V kostele Umučení svatého Jana Křtitele v Solnici na...

5. dubna 2026  7:45

Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, letěl pro něj vrtulník

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba (HS)...

4. dubna 2026  21:38

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

4. dubna 2026  13:26

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Dvůr Králové chce dostat pod kontrolu dopravu, uvažuje nad chytrými semafory

Návštěvníci o polském svátku zahltili příjezdovou silnici k zoo ve Dvoře...

Stavba nových obchvatů a přeložek stávajících komunikací je pro Dvůr Králové nad Labem zatím vzdálenou budoucností. Město proto hledá dostupnější způsob, jak řešit narůstající dopravu v centru. Ta...

4. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  8:32

Dálnici D11 ve směru na Prahu uzavřela nehoda. Dopravu policie odkláněla

ilustrační snímek

Dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu u Chlumce nad Cidlinou uzavřela v pátek vpodvečer nehoda dvou osobních vozidel. Podle zdravotnických záchranářů dva lidé utrpěli zranění, jsou mimo ohrožení...

3. dubna 2026  20:08,  aktualizováno  22:20

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

3. dubna 2026  7:25

Žabiny snadno porazily Trutnov i potřetí, pevná defenziva je poslala do semifinále

Kateřina Zeithammerová (vpravo) ze Žabin Brno kličkuje před trutnovskou...

Žabiny Brno jsou po šampionkách z USK Praha druhými semifinalistkami basketbalové ligy. Vicemistrovský tým ve čtvrtek i v třetím čtvrtfinálovém utkání porazil Trutnov, tentokrát doma 76:41 a sérii...

2. dubna 2026  20:21,  aktualizováno  21:01

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

2. dubna 2026  17:09

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

2. dubna 2026  16:08

