Havárie se stala chvilku před nedělní půl jedenáctou na silnici z Červeného Kostelce na Olešnici.
„Příčiny a okolnosti policisté zjišťují. U motocyklisty jsme provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní,“ sdělila krajská policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Operátor tísňové linky záchranné služby na místo vyslal kromě pozemních jednotek i vrtulník. Ten podle mluvčí krajské záchranky Lucie Hanušové přepravil nezletilého motocyklistu do traumacentra v Hradci Králové s podezřením na poranění hlavy a páteře.
„V době našeho příjezdu již na místě události zasahovala záchranná služba z Náchoda, které jsme pomohli se stabilizací motocyklisty do vakuové matrace a následně s jeho transportem do sanitky, kde mu zajistili prvotní ošetření,“ uvedli dobrovolní hasiči z Červeného Kostelce na Facebooku.
