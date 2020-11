Kamion u Třebechovic naboural do stánku, uniklo velké množství nafty

Nehoda se stala v Nepasicích u Třebechovic krátce po 4. hodině ranní. Provoz na silnici I. třídy neblokovala.

„Nákladní automobil s návěsem z dosud nezjištěných příčin sjel ze silnice a narazil do sloupku svislého dopravního značení, do betonového mostku, do lampy veřejného osvětlení a nakonec narazil do stánku s občerstvením,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lucie Konečná.

Hasiči, kteří zasahovali na místě, zjistili, že řidič je v pořádku. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která přítomnost alkoholu vyloučila.

„Z poškozené nádrže kamionu unikala nafta, v nádrži bylo asi 500 litrů. Kapaliny unikaly do příkopu, kvůli poloze vozidla se ale nemohli hasiči k nádrži dostat, aby únik zastavili. O události byli vyrozuměni zástupci orgánů ochrany životního prostředí,“ sdělila mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Odhadovaná škoda je 1,9 milionu korun.

Na místě zasahovala profesionální jednotka hasičů z centrální stanice Hradec Králové a dobrovolníci z Třebechovic pod Orebem. Havarovaný kamion musela vyprostit odborná firma. Jednotky uklidily vozovku od bahna, střepů a úlomků.

Jeden z řidičů popsal ve facebookové skupině Pomáhat a chránit - Dopravní situace pro východní Čechy, že u nehody asi na hodinu zastavil, aby se alespoň šofér v mrazivém počasí mohl ohřát.

„Chytil mostek s kanalizací. Zrušil dřevěný stánek... a pár drobností. Auto je na šrot, návěs na šrot, utrhané nápravy. Čekalo se na přeložení nákladu. Když jsem u něho byl, řešil to s firmou,“ popisoval Pepíno Bažant, také řidič kamionu.