Řidič si to s autem namířil do fontány, po nárazu se převrátilo

Neobvyklá nehoda se stala v revitalizované části Benešovy třídy v sobotu kolem 7:40.
Auto jelo sídlištěm směrem do centra, od Palachovy ulice směrem k Masarykově. Havarovalo uprostřed bulváru, kde vozovky obcházejí pylon s dvěma půlkruhovými kašnami a přechodem pro chodce. Vůz narazil do nízké zídky a převrátil se.
„Muž si poranil pánev a hlavu, žena utrpěla poranění dolních končetin. Oba byli převezeni do traumacentra fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Zasahovaly čtyři posádky.
Karambolem se zabývá policie. „Řidič osobního vozidla podle prvotního šetření nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla ani předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace – zatáčce, kdy pokračoval v přímém směru a narazil přední částí vozidla do podezdívky fontány. Následkem nárazu se vozidlo převrátilo na pravý bok,“ uvedla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Dechovou zkoušku na alkohol řidič nepodstoupil kvůli svému zdravotnímu stavu, proto mu v nemocnici odebrali biologický materiál k dalšímu rozboru. Technickou závadu jako příčinu dopravní nehody policisté nezjistili ani nebyla uplatněna. Celková předběžná škoda činí přibližně 180 tisíc korun.
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Poté, co policisté nehodu zadokumentovali, hasiči s jeřábem postavili vrak zpět na kola. Drobný únik provozních kapalin zlikvidovali sorbentem.