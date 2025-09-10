Nehoda se stala v podvečer v úterý na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře.
„Podle dosud provedeného šetření kriminalisté zjistili, že řidič vozidla značky Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Andrea Muzikantová.
Dvaačtyřicetiletý řidič škodovky zemřel. Ve fordu cestovali čtyři muži, z nichž 31letý řidič a další dva spolujezdci ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli. Čtvrtého, 33letého spolujezdce s těžkým zraněním přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
„U všech zemřelých byla nařízena soudní pitva. Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání,“ řekla mluvčí.
Silnice byla po dobu šetření dopravní nehody uzavřená. Provoz na silnici I/37 byl dnes krátce před jednou hodinou ráno plně obnoven.