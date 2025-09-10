Čtyři mrtví po střetu s autem v protisměru. Cizinci jeli nepřipoutaní

Úterní tragickou nehodu u Dvora Králové na Trutnovsku zřejmě zavinil řidič, který přejel z neznámého důvodu do protisměru. Ve voze, s nímž se čelně střetl, cestovali čtyři cizinci. Žádný však nebyl připoután. Oba řidiči zahynuli, také dva spolucestující. Jeden z cizinců je v nemocnici ve vážném stavu.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči. (9. září 2025)

Nehoda se stala v podvečer v úterý na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře.

„Podle dosud provedeného šetření kriminalisté zjistili, že řidič vozidla značky Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Andrea Muzikantová.

Dvaačtyřicetiletý řidič škodovky zemřel. Ve fordu cestovali čtyři muži, z nichž 31letý řidič a další dva spolujezdci ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli. Čtvrtého, 33letého spolujezdce s těžkým zraněním přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„U všech zemřelých byla nařízena soudní pitva. Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání,“ řekla mluvčí.

Silnice byla po dobu šetření dopravní nehody uzavřená. Provoz na silnici I/37 byl dnes krátce před jednou hodinou ráno plně obnoven.

