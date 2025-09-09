Tragická nehoda na Královédvorsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

,,Všechny složky IZS v úterý podvečer zasahovaly u střetu dvou osobních vozidel na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Při dopravní nehodě došlo k úmrtí čtyř osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí Policie České republiky Andrea Muzikantová.
Doplnila, že případ si převzali trutnovští kriminalisté. Ti budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této události a také to, co jí předcházelo.
,,Operační středisko vyslalo na místo všechny dostupné prostředky - čtyři posádky záchranářů, jednu lékařskou posádku, inspektora provozu a vzlétly dokonce dva vrtulníky. Zraněný muž utrpěl poranění horních i dolních končetin a pánve. Ve vážném stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hasiči museli jednoho zraněného řidiče ze zdemolovaného vozidla vyprostit,“ uvedla zdravotnická záchranná služba na síti X.
Komunikace zůstává po dobu vyšetřování nehody nadále neprůjezdná, hasiči osvětlují místo zásahu. Provoz je odkláněn po objízdných trasách.
