Tragická nehoda na Královédvorsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

Autor:
  21:35
V úterý podvečer došlo na silnici I/37 na Královédvorsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, jedna osoba byla těžce zraněna. Příčinou a okolnostmi se budou zabývat kriminalisté.
Fotogalerie4

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé. (9. září 2025) | foto: Policie ČR

,,Všechny složky IZS v úterý podvečer zasahovaly u střetu dvou osobních vozidel na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Při dopravní nehodě došlo k úmrtí čtyř osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků,“ uvedla mluvčí Policie České republiky Andrea Muzikantová.

Doplnila, že případ si převzali trutnovští kriminalisté. Ti budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této události a také to, co jí předcházelo.

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé. (9. září 2025)
4 fotografie

,,Operační středisko vyslalo na místo všechny dostupné prostředky - čtyři posádky záchranářů, jednu lékařskou posádku, inspektora provozu a vzlétly dokonce dva vrtulníky. Zraněný muž utrpěl poranění horních i dolních končetin a pánve. Ve vážném stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hasiči museli jednoho zraněného řidiče ze zdemolovaného vozidla vyprostit,“ uvedla zdravotnická záchranná služba na síti X.

Komunikace zůstává po dobu vyšetřování nehody nadále neprůjezdná, hasiči osvětlují místo zásahu. Provoz je odkláněn po objízdných trasách.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Porodila dvě děti, obě našli mrtvé. Policie uzavřela šokující dvojnásobnou vraždu

Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Jedno zemřelo loni na podzim, mrtvolka druhého byla v přístavku u...

Tragická nehoda na Královédvorsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

V úterý podvečer došlo na silnici I/37 na Královédvorsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, jedna osoba byla těžce zraněna. Příčinou a okolnostmi se budou zabývat...

OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord

Stovky lidí se ve středu v podvečer v Hradci Králové přišly podívat na vzlet balonů z rozlehlé louky. Vítr je unášel východně od města, takže nad centrum se nedostaly. Balonová fiesta s 81 balony...

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

Rekordman z Hradce křižuje vlakem Evropu, byt má plný obalů od žvýkaček

Nedostatkem žvýkaček děti Lubomíra Kouřima z Hradce Králové nikdy netrpěly. Za 60 let vytvořil gigantickou sbírku žvýkačkových obalů a obrázků. V bytě jich má 200 tisíc, ve skříních i pod postelí....

Tragická nehoda na Královédvorsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

V úterý podvečer došlo na silnici I/37 na Královédvorsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, jedna osoba byla těžce zraněna. Příčinou a okolnostmi se budou zabývat...

9. září 2025  21:35

První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

První ze čtyř podchodů na přestavované křižovatce Mileta v Hradci Králové silničáři chtějí otevřít na přelomu září a října. Značně to pěším a cyklistům usnadní cestu podél vnitřní části silničního...

9. září 2025  15:46

Řidič přerazil sloup veřejného osvětlení, auto pak převrátil na střechu

Vážně vyhlížející nehoda se dopoledne stala v obchodní zóně na okraji Hradce Králové. Osmatřicetiletý řidič Fordu Mondeo tam vyjel ze silnice, přerazil sloup veřejného osvětlení a svůj vůz převrátil...

9. září 2025  14:30

Porodila dvě děti, obě našli mrtvé. Policie uzavřela šokující dvojnásobnou vraždu

Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Jedno zemřelo loni na podzim, mrtvolka druhého byla v přístavku u...

9. září 2025  10:23,  aktualizováno  10:49

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  9:55

Pohádkový festival v Jičíně sází na recyklaci. Může za to loňská povodeň

Šmankote, babičko, recykluj! Tak zní podtitul 35. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, který se uskuteční od středy 10. září do neděle. Vystoupí na 120 účinkujících, třeba Kašpárek v rohlíku...

8. září 2025  16:44

Kraj hodlá osamostatnit Muzeum krajky. Chtějí se mě zbavit, tvrdí vedoucí

Královéhradecký kraj zamýšlí osamostatnit Muzeum krajky ve Vamberku. O vyčlenění ze struktury Muzea a galerie Orlických hor už rozhodla rada kraje, v pondělí se zastupitelé záměru dotkli při...

8. září 2025  10:27

Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.

8. září 2025  6:43

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:45

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Inspirovala je dovolená v Africe. Židle v Gambii teď dostanou potahy z Česka

Premium

Náhodné setkání na dovolené v Gambii a na Jamajce vyústilo v sympatickou pomoc. Jaroslav Pich z Libňatova na Trutnovsku a Michal Staroba z Uherského Hradiště naplnili lodní kontejner nepotřebnými...

6. září 2025

Vlak usmrtil na Náchodsku ženu, trať přes tři hodiny stála. Cestující evakuovali

Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku u Bohdašína na Náchodsku. Vlak tam srazil a usmrtil ženu. Provoz na trati mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Malými...

6. září 2025  14:42,  aktualizováno  17:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.