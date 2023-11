Kvůli odstranění chemikálie bude tah u Dobrušky zavřený až další dva týdny

Místo nehody, kde se srazila kamionová cisterna s třemi osobními auty a do okolí unikla fenolformaldehydová pryskyřice, zůstává od minulé středy zavřené. Chemikálii tam likviduje společnost Dekonta, kterou k odstranění havárie povolalo město Dobruška.

„Situaci jsme zajistili, nehrozí šíření nebezpečné látky, odstraňujeme ji z prostředí, tedy odtěžujeme zeminu a čerpáme znečištěné vody. Pokračujeme v tom, co jsme již dělali, a průběžně to sledujeme chemickými rozbory. Odhadujeme, že během jednoho až dvou týdnů bude lokalita uvedena do původního stavu,“ popisuje vedoucí divize Ekologická havarijní služba Luděk Sisr ze společnosti Dekonta.

Do okolí unikly 4 kubíky zředěného roztoku chemikálie. Pomohlo, že se toxická látka dostala do suchého koryta potoka a z větší části ji bylo možné odčerpat. Část, která zasákla, se nyní odtěžuje.

Firma již nechala vyvézt asi 130 tun zeminy do specializovaného zařízení v Lomnici nad Popelkou, odváží také tuny kontaminované vody. Na místě se bagruje a střídají se tam nákladní auta.

V úterý se u Dobrušky na kontrolním dnu sešli zástupci města, Královéhradeckého kraje, policie i Ředitelství silnic a dálnic ČR s pracovníky Dekonty. Třebaže apelovali na otevření aspoň jednoho pruhu silnice, zřejmě to v krátkém čase možné nebude.

„Nám jde o to, abychom v rámci možností silnici co nejrychleji zprovoznili alespoň v jednom směru, protože o tři kilometry dál na I/14 se pracuje na mostě v Křovicích a jezdí se tam kyvadlově. Proto i v Běstvinách jsme žádali také jeden pruh průjezdný, jenže tam se pohybuje těžká technika, nakládá se tam zemina na nákladní auta, proto nám již firma oznámila, že v nejbližší době nebude možné jeden pruh otevřít,“ uvedl v úterý po poledni starosta Dobrušky Miroslav Sixta (SNK – Veřejnost pro VRD).

Podle Luďka Sisra z Dekonty se dá uvažovat pouze o zprůjezdnění na několik dnů, pak by se však silnice znovu musela zavřít. Proto je to zatím nejisté.

„Doufáme, že v příštím týdnu by mohla být silnice nárazově na dva až tři dny otevřena v jednom jízdním pruhu. Slíbit nebo tvrdit to s jistotou však nedokážu, snažíme se o to.“

„Zeminu musíme odtěžit, pořídit vzorky, poslat je do laboratoře, což trvá několik dní. Nedá se to uspíšit. Čekáme na výsledky, abychom mohli pokračovat a věděli, že určitá část je už sanovaná a můžeme ji zavézt čistou zeminou. Navíc těžíme zeminu mezi proschlými stromy a nemáme k dispozici žádný průzkum té lokality, žádný projekt,“ vysvětlil zástupce Dekonty.

Při nehodě řidič cisterny přejel do protisměru a poté do cisterny narazila tři osobní auta, zranili se tři lidé. Pro těžce zraněnou ženu přiletěl vrtulník. Cisterna se převrátila na bok a vytekla z ní chemikálie, hasiči s vyprošťovací firmou pak pomáhali vrátit cisternu na kola. Větší část nákladu si majitel z poškozeného vozu odčerpal. Hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích a dalších ochranných prostředcích.

Policie škodu na autech, svodidlech a životním prostředí odhadla na více než 4,2 milionu korun. Policisté nařídili odběr krve u všech zúčastněných včetně šedesátiletého zahraničního řidiče, aby zjistili případný alkohol.

„Příčinou nehody se dosud zabýváme, další informace ke zveřejnění nemáme,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Na hlavním tahu mezi Dobruškou a Novým Městem nad Metují platí uzavírka, jezdí se po objížďkách.