Při střetu autobusu a sypače se v Orlických horách zranili tři lidé

„Není to tak dlouho, co se nehoda stala. Mám prvotní informace. Jednalo se o čelní střet autobusu a sypače, kdy se zranili tři lidé,“ řekla iDNES.cz mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Na místo operační středisko záchranné služby vyslalo několik sanitek i vrtulník, který odletěl na základnu bez pacienta „Oba řidiči utrpěli lehká zranění na dolních končetinách. Jedna z cestujících utrpěla tržnou ránu v obličeji. Všichni byli po ošetření převezeni do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou,“ řekl iDNES.cz mluvčí záchranné služby Ivo Novák.

Policisté provedli u řidiče autobusu negativní zkoušku na přítomnost alkoholu. „Řidič sypače zatím nemohl dýchat, buď bude zkouška na přítomnost alkoholu provedena v nemocnici, nebo bude nařízen odběr krve. To záleží na jeho zranění,“ uvedla Kormošová. Později informovala, že i u druhého řidiče byla zkouška negativní.

Příčinami a okolnostmi nehody se zabývají policisté. „Pravděpodobnou příčinou nehody je smyk sypače a jeho vjetí do protisměru. Před dvaceti minutami jsem hovořila s kolegy na místě. Stále je to uzavřené, vyprošťují autobus, vůbec nedokázali odhadnout, na jak dlouho to bude,“ uvedla Kormošová po patnácté hodině. Silnici se podařilo zprůjezdnit až kolem dvacáté hodiny. Na tatře policie odhadla škodu na 400 tisíc korun a na autobusu 450 tisíc korun.

Na místě byli i hasiči, kteří vyprostili jednoho člověka a předali do péče záchranářů. Pro nezraněné lidi zajistili dopravu. Místo nehody také zabezpečili.