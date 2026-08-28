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Vzrostlý strom spadl na jedoucí auto, promáčkl čelní sklo i střechu

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  12:54

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Při pádu na auto u Doudleb nad Orlicí strom zranil řidiče. (28. srpna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Vrostlý strom dopoledne spadl u Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku přímo na projíždějící auto. Kmen zasáhl čelní sklo i střechu. Záchranáři převezli pětatřicetiletého řidiče do nemocnice. Hasiči strom odklidili.

Nehoda se zraněním se stala před 9:00 na silnici u Vyhnánova na katastru Doudleb.

Při pádu na auto u Doudleb nad Orlicí strom zranil řidiče. (28. srpna 2026)

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„Strom promáčkl čelní sklo a střechu auta a následně poškodil i svodidla u silnice. Řidič vozu byl v péči zdravotnické záchranné služby. Odstranili jsme následky nehody,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

„Muž po nehodě sám vystoupil z auta, byl při vědomí. Sanita ho kvůli bolesti hlavy převezla do rychnovské nemocnice,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.

Na místě zasahovala záchranářská posádka z Rychnova nad Kněžnou, profesionální hasiči z Rychnova a technický automobil. Hmotná škoda zatím není vyčíslena.

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