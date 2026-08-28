Nehoda se zraněním se stala před 9:00 na silnici u Vyhnánova na katastru Doudleb.
„Strom promáčkl čelní sklo a střechu auta a následně poškodil i svodidla u silnice. Řidič vozu byl v péči zdravotnické záchranné služby. Odstranili jsme následky nehody,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
„Muž po nehodě sám vystoupil z auta, byl při vědomí. Sanita ho kvůli bolesti hlavy převezla do rychnovské nemocnice,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lucie Hanušová.
Na místě zasahovala záchranářská posádka z Rychnova nad Kněžnou, profesionální hasiči z Rychnova a technický automobil. Hmotná škoda zatím není vyčíslena.