Řidič na D11 odháněl vosu. Strhl řízení a zastavil provoz na dálnici

Nehoda se stala kolem 8:45 na 64. kilometru dálnice.

„Podle prvotního šetření řidiči vlétla do auta vosa. Když ji odháněl, strhl řízení do středových svodidel. Odtud se vůz odmrštil na pravou stranu do příkopu a do břehu, sjel zpět na dálnici a zůstal stát uprostřed jízdních pruhů,“ sdělila mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Řidič se při manévrech zranil. Přiletěl pro něj vrtulník, ale vracel se zpět bez něj.

„Řidič utrpěl lehčí poranění pánve a trupu, posádka sanity jej převezla do hradecké fakultní nemocnice,“ řekl mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

„Hasiči provedli zajištění vozidla proti požáru,“ uvedli královéhradečtí hasiči na sociální síti X.

V době vyšetřování nehody byla dálnice uzavřena, jezdilo se objížďkami. Auto bylo odstaveno ke krajnici. Provoz byl obnoven v 10:30.