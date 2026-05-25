Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Autor: ,
  12:30
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, jenž zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcií.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
36 fotografií

Čtvrtý tým uplynulé prvoligové sezony o změně informoval na svém webu.

Společnost Fotbal HK 1905 v prosinci odkoupila 89 procent akcií klubu a každý z pěti majitelů držel stejný podíl. To se po odchodu Pavla Nedvěda se Šenkem změní.

Ondřej Tomek má nově 59 procent akcií ve Fotbal HK 1905, Pavel Rejchrt 31 procent a bývalý fotbalista Ivo Ulich 10 procent. Tomek by tak měl mít v celém klubu většinový podíl 52,51 procenta.

„Většinové vlastnictví Ondřeje Tomka považuji za silnou záruku dalšího rozvoje hradeckého fotbalu – nejen na profesionální úrovni, ale také v oblasti mládeže a ženského fotbalu. Oceňuji jeho silné finanční zázemí i opravdový vztah k Hradci Králové, který je pro dlouhodobý rozvoj klubu klíčový,“ uvedla primátorka města Pavlína Springerová (HDK).

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Tomek patří podle magazínu Forbes mezi dvacítku nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 34 miliard korun. Získal ho prodejem internetového portálu Centrum.cz a investováním.

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové konferenci před baráží o mistrovství světa.
Zahájení zápasu FC Hradec Králové a Baníku Ostrava v malšovické aréně (4. března 2026)
Pavel Nedvěd, nový generální manažer českých fotbalových reprezentací, pózuje v síni slávy.
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové po odhlasování prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. (4. listopadu 2025)
36 fotografií

Městu zůstává 11 procent, kromě toho vlastní i Malšovickou arénu. Nedvěd opouští pozici v dozorčí radě a bude se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentací. Předseda představenstva Šenk odejde z klubu na konci června.

„Nádor, finanční nesmysl.“ Uvažovaný tunel pro atlety k aréně v Hradci nepřistaví

Hradec Králové zakončil ligový ročník na čtvrtém místě a má za sebou nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži. V součtu s federální ligou na lepší umístění naposledy dosáhl v ročníku 1959/60, kdy vybojoval dosud jediný titul. Východočeši si v příští sezoně po 30 letech zahrají evropské poháry, čeká je účast ve 2. předkole Konferenční ligy.

5. prosince 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Policie pročesává lesy, hledá zmateného seniora. Poznávacím prvkem je jeho kolo

Policie na Hradecku pátrá po dvaaosmdesátiletém Miloslavu Bergerovi.

Policie už od soboty pátrá po dvaaosmdesátiletém muži z Hradce Králové. Trpí počínající demencí, je zmatený a nemá u sebe mobil. Policisté se nyní zaměřují na oblast mezi Hradcem a Týništěm nad...

25. května 2026  12:21

Domu hrůzy se báli i terénní pracovníci, Hradec byty obnoví pro lékaře

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...

Z domu v centru Hradce Králové je vybydlená ruina. Postarala se o to jediná rodina. Město sice zvažovalo, že dům prodá a zapomene, nakonec však převážily stavitelské plány. Do zdevastovaného objektu...

25. května 2026  10:57

V Adršpachu spadl ze skály horolezec, záchranáři se k němu dostávali z vrtulníku

Záchranáři zasahovali u zraněné polské turistky na okruhu v Adršpachu. (3....

Broumovští záchranáři v nedělních odpoledních hodinách zasahovali v Adršpachu, kde ze skály spadl horolezec. Sedmapadesátiletý muž se zřítil z výšky přibližně 15 metrů a utrpěl poranění zad a pánve....

24. května 2026  17:07,  aktualizováno  17:11

Sparta - Hradec 2:1, domácí se rozloučili vítěznou otočkou. Rozhodly střely z dálky

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V zápase závěrečného kola na Letné o nic nešlo, o umístění v tabulce fotbalové ligy bylo rozhodnuto už před ním. Přesto duel druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové nabídl zajímavou podívanou....

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  16:50

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:21

Hradec Králové jde proti vládě. Obává se o regionální studia a schválil protestní nótu

Premium
Demonstrace na podporu médíí „Ruce pryč od médií“ se uskutečnila v Hradci...

Dvakrát se tento týden postavilo proti proudu vedení Hradce Králové. Poprvé v neděli, když před magistrátem vyvěsilo duhovou vlajku jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. A podruhé v úterý, kdy...

23. května 2026

Mám šamanské zasvěcení, medituji, duchovno je základ, říká elitní pilot

Pilot Flying Bulls Aerobatics Team Jan Rudzinskyj má za sebou i kariéru DJe,...

Patří k absolutní světové letecké špičce. Podstupuje extrémní přetížení, která by běžného člověka poslala do bezvědomí. Jenže když Jan Rudzinskyj svlékne kombinézu, odletí na celé týdny meditovat do...

23. května 2026

Chodí k nám i po půlnoci. Chirurg z hor o specifikách úrazů lyžařů a snowboardistů

Premium
Chirurg Ondřej Myšík

Od doby, kdy začal pracovat jako lékař, nelyžuje. Přesto úrazový chirurg Ondřej Myšík přichází s lyžaři a dalšími návštěvníky Krkonoš do kontaktu denně. Od roku 2018 působí na chirurgickém oddělení...

22. května 2026

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum obžalovali cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. Třiatřicetiletý muž podle policie...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  22. 5. 17:08

Řidič sjel z dálnice v protisměru, po střetu se dvěma vozy je vážně zraněný

Nehoda u Sedlic na sjezdu z D11 směrem na Opatovice nad Labem (21. května 2026)

Tři auta se ve čtvrtek večer srazila na sjezdu z dálnice D11 u Praskačky na Královéhradecku poté, co se jeden z řidičů dostal do protisměru. Při nehodě utrpěl vážné zranění a z vozu ho museli...

22. května 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.