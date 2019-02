VIDEO: Děti si hrají v přístřešku pod tunami sněhu, hotel chystá opatření

Video zveřejnil na svém Facebooku polský Krkonošský národní park. Jeho pracovníci v příspěvku varují, že podobné přístřešky nejsou určeny k tomu, aby v nich lidé pobývali v zimě, kdy na střeše mohou ležet tuny sněhu.



„Buďte opatrní. Nikdo nezkoumal nosnost té střechy,“ píše se v příspěvku.

Na záběrech je natočená půjčovna kol s přístřeškem pro jejich zaparkování. Sníh dosahuje až ke střeše objektu, zasněžená je i sedlová střecha, ale ve štítu zůstal malý otvor, kterým se děti na videu dostávají dovnitř.

„Na střeše leží tuny sněhu, ale dospělí na to nereagují,“ upozorňují ochranáři.



Objekt stojí na parkovišti u Špindlerovy boudy, její provozovatel Martin Hank iDNES.cz řekl, že si nebezpečné situace dosud nevšiml.

„Ihned to začneme řešit. Nechceme, aby se tam někomu něco stalo. Já se o tom dozvídám až od vás. Nikdo mě na to zatím neupozornil, přitom to máme kousek od baráku,“ sdělil dopoledne Hank, podle kterého může být už nyní situace na místě jiná než na videu. „Množství sněhu se tu mění každý den, třeba už je ta díra zasněžená. Prověříme to.“



Pracovníci boudy však upozorňují na to, že ani červená páska nebo zákazová cedule problém nevyřeší. Je hlavně na rodičích, aby si své děti ohlídali. „Když tam dáme ceduli, bude je to lákat ještě více,“ obává se jedna z pracovnic, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Krkonoše letos hlásí po dlouhých letech rekordní množství sněhu. Pracovníci Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden naměřili v Labském dole 2,8 metru sněhu, nejvíce za dobu měření. Dosavadní rekord z roku 2005 byl 220 centimetrů. Na hřebenech a především na návětrných stranách může být sněhu ještě více.