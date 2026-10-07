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Násilný čin ve Dvoře Králové. Kriminalisté vyšetřují smrt třicetiletého muže

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  9:52aktualizováno  10:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

Kriminalisté vyšetřují od nočních hodin násilný trestný čin ve Dvoře Králové nad Labem, při němž zemřel třicetiletý muž. Policisté zadrželi jednoho člověka, další nebezpečí podle nich nehrozí.

„Zadrželi jsme jednu osobu a dál provádíme úkony trestního řízení,“ uvedla policie.

Další podrobnosti k případu zatím nesdělila. „Až to bude možné, poskytneme další informace,“ napsali policisté na síti X.

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