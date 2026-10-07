Násilný čin ve Dvoře Králové. Kriminalisté vyšetřují smrt třicetiletého muže

„Zadrželi jsme jednu osobu a dál provádíme úkony trestního řízení,“ uvedla policie.
Další podrobnosti k případu zatím nesdělila. „Až to bude možné, poskytneme další informace,“ napsali policisté na síti X.
„Zadrželi jsme jednu osobu a dál provádíme úkony trestního řízení,“ uvedla policie.
Další podrobnosti k případu zatím nesdělila. „Až to bude možné, poskytneme další informace,“ napsali policisté na síti X.
Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...
Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše...
Ztrátu 46 milionů korun, o které v červenci podvodem přišla Správa nemovitostí Hradec Králové, nejspíš bude muset sanovat město. Společnost sice do konce roku vydrží s rezervami, avšak velké projekty...
Kriminalisté vyšetřují od nočních hodin násilný trestný čin ve Dvoře Králové nad Labem, při němž zemřel třicetiletý muž. Policisté zadrželi jednoho člověka, další nebezpečí podle nich nehrozí.
Uskupení Změna a Zelení dokázalo hradecké zastupitelstvo pořádně provětrat už několikrát. Letos se navíc v boji o hradeckou radnici spojilo i s lidovci a nová volební jednička by mohla přinést ještě...
Radnice ve Špindlerově Mlýně prověřuje náhlý nárůst trvale bydlících obyvatel. Těsně před volbami se do jediného bytu přihlásilo 11 osob, od začátku roku jde už o 40 nových voličů. Starosta...
Komunální volby 2026 v Hradci Králové se konají 9. a 10. října a Hradečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu města Hradec Králové. Post primátorky obhajuje Pavlína Springerová,...
Novým ředitelem České lesnické akademie v Trutnově se stal dosavadní zástupce ředitele Tomáš Herčík. Do funkce ho dnes jmenovala rada Královéhradeckého kraje. Herčík nahradil ve funkci Miloše...
Nový robot už pomáhá operovat lékařům v Oblastní nemocnici v Náchodě. Potkají se s ním pacienti, kteří přicházejí na operace žaludku, kýly, prostaty či gynekologické výkony. Nemocnice za něj vydala...
První primátor v historii Hradce Králové pocházející z hnutí ANO? Šance Lukáše Fiedlera budou známé už brzy, zkušený advokát si však věří. Podle něj je načase, aby hradecké otěže převzal někdo více...
Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
Silničáři v neděli odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli sedm kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice...
Do Domova sociální péče Tmavý Důl jezdí klinický farmaceut Juraj Martiška z nemocnice v Trutnově každý týden. V pracovně si vezme kompletní zdravotnickou dokumentaci klienta a několik hodin prochází...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Kolem čtyř desítek lidí v sobotu dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část...
V listopadu to budou čtyři roky, kdy si Hradec Králové poprvé v historii zvolil do svého čela ženu. Primátorka Pavlína Springerová se svým Hradeckým demokratickým klubem (HDK) sice volby nevyhrála,...