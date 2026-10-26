Nápis Kubica nasprejoval na chodník na Třídě ČSA v noci na sobotu. Právě tam má kancelář vládní hnutí ANO. Reagoval tak na dění v Poslanecké sněmovně, kdy koaliční poslanci v sobotu nad ránem v prvním čtení protlačili zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.
„Dnešní nedemokratické jednání vládní koalice je naprosto nepřijatelné! “ uvedl Kamil Kubica na svém facebookovém profilu, kde zveřejnil několik fotografií z noční akce.
Kromě nápisu na chodníku s kolegy dal na výlohy plakáty. Stojí na nich například „ANO, SPD a Motoristé zabíjí ČT a ČRO.“ Jeden má podobu smutečního parte s textem: „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že se připravuje poslední rozloučení s nezávislostí České televize a Českého rozhlasu.“ Jako pohřební služba je uvedeno ANO, pozůstalými jsou občané České republiky.
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Hradecké ANO počínání budoucího člena vedení krajského města na svém Facebooku zkritizovalo. Jeho čin označilo za ničení městského majetku.
„Město by měli vést lidé, kteří si váží jeho majetku, ne ti, kteří ho vědomě ničí. To, co se stalo s posprejovaným chodníkem v památkové zóně, je za hranou. Podle vyjádření Technických služeb nejde o něco, co se dá jen tak umýt.“
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Podle Kubici jde však o tekutou křídu, nápis pravděpodobně s prvním deštěm zmizí. Incident rozproudil na sociálních sítích ostrou diskusi.
„Tak tohle je ‚náš‘ budoucí náměstek města? Pod rouškou tmy si sám sebe dá, jak páchá přestupek proti veřejnému pořádku? “ komentoval Kubicův post Ondřej Suchý.
Do debaty se zapojil bývalý hradecký primátor a neúspěšný kandidát do Senátu Martin Dvořák (STAN).
„Křídový sprej se snadno smeje, ale hanba těch, kdo dnes v noci kolektivně znásilnili demokracii v naší zemi, se smýt nedá a nesmí,“ uvedl Dvořák k rušení koncesionářských poplatků, které po celé republice vzedmulo vlnu protestů.
Lidé se v Hradci Králové sešli také před budovou Českého rozhlasu. Na zábradlí u vozovky pověsili několik transparentů.
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