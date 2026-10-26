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Vandal ve vedení radnice? ANO kritizuje lídra Pirátů za nápis na podporu ČT

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  11:08
Lídr Pirátů v Hradci Králové sprejuje nápis před kanceláří ANO na Třídě ČSA...

Lídr Pirátů v Hradci Králové sprejuje nápis před kanceláří ANO na Třídě ČSA (24. listopadu 2026). | foto: FB Kamila Kubici

Nápis na chodníku před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu 2026).
Parte veřejnoprávních médií před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu...
Parte veřejnoprávních médií před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu...
Nápis na chodníku před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu 2026).
6 fotografií
Nápis „ruce pryč od ČT“ nastříkal křídovým sprejem na chodník před sídlem hnutí ANO v Hradci Králové lídr kandidátky Pirátů a STAN Kamil Kubica. ANO jeho chování označilo za ničení městského majetku. Zastánci mladého politika, který má být náměstkem primátorky, brání. Podle některých by nápis zasloužil vydláždit jako připomínka doby.

Nápis Kubica nasprejoval na chodník na Třídě ČSA v noci na sobotu. Právě tam má kancelář vládní hnutí ANO. Reagoval tak na dění v Poslanecké sněmovně, kdy koaliční poslanci v sobotu nad ránem v prvním čtení protlačili zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.

„Dnešní nedemokratické jednání vládní koalice je naprosto nepřijatelné! “ uvedl Kamil Kubica na svém facebookovém profilu, kde zveřejnil několik fotografií z noční akce.

Kromě nápisu na chodníku s kolegy dal na výlohy plakáty. Stojí na nich například „ANO, SPD a Motoristé zabíjí ČT a ČRO.“ Jeden má podobu smutečního parte s textem: „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že se připravuje poslední rozloučení s nezávislostí České televize a Českého rozhlasu.“ Jako pohřební služba je uvedeno ANO, pozůstalými jsou občané České republiky.

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Hradecké ANO počínání budoucího člena vedení krajského města na svém Facebooku zkritizovalo. Jeho čin označilo za ničení městského majetku.

„Město by měli vést lidé, kteří si váží jeho majetku, ne ti, kteří ho vědomě ničí. To, co se stalo s posprejovaným chodníkem v památkové zóně, je za hranou. Podle vyjádření Technických služeb nejde o něco, co se dá jen tak umýt.“

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Podle Kubici jde však o tekutou křídu, nápis pravděpodobně s prvním deštěm zmizí. Incident rozproudil na sociálních sítích ostrou diskusi.

„Tak tohle je ‚náš‘ budoucí náměstek města? Pod rouškou tmy si sám sebe dá, jak páchá přestupek proti veřejnému pořádku? “ komentoval Kubicův post Ondřej Suchý.

Nápis na chodníku před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu 2026).
Parte veřejnoprávních médií před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu 2026).
Parte veřejnoprávních médií před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu 2026).
Nápis na chodníku před kanceláři ANO v Hradci Králové (24. listopadu 2026).
6 fotografií

Do debaty se zapojil bývalý hradecký primátor a neúspěšný kandidát do Senátu Martin Dvořák (STAN).

„Křídový sprej se snadno smeje, ale hanba těch, kdo dnes v noci kolektivně znásilnili demokracii v naší zemi, se smýt nedá a nesmí,“ uvedl Dvořák k rušení koncesionářských poplatků, které po celé republice vzedmulo vlnu protestů.

Lidé se v Hradci Králové sešli také před budovou Českého rozhlasu. Na zábradlí u vozovky pověsili několik transparentů.

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23. října 2026
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