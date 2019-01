Muž napadl ženu necelý měsíc po propuštění z vazby. Už je zpět

Na linku 158 se v úterý večer ozvala žena, která oznamovala, že by její matka mohla být v nebezpečí. Když tam hlídka vyjela, nalezli 45letou ženu zraněnou na chodbě jednoho domu.

„Policisté začali pátrat po muži, který ženu nejprve slovně a pak fyzicky napadl. Vzhledem k jeho násilné a trestní minulosti si od státního zástupce vyžádali předběžný souhlas se zadržením. Po necelých čtyřech hodinách muže zadrželi za pomoci donucovacích prostředků v jiné části města,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Muž byl už na podzim obviněn z vydírání, nebezpečného vyhrožování a zpronevěry. Zatím ale nebyl obžalován, proto vyšetřovatel rozšířil trestní stíhání a obrátil se na státního zástupce s návrhem na opětovnou vazbu, Soudce s tím ve čtvrtek souhlasil.

V říjnu policisté zadrželi dva muže ve věku 30 a 33 let. Ti napadli dva své známé před restaurací v Nechanicích, kteří jim právě vraceli dluh. U soudu mohou dostat až osm let vězení.



Hádali se, poté je několikrát udeřili do obličeje. „Nelíbila se jim vrácená částka a chtěli další peníze. Vyhrožovali jim, že zabijí je i jejich rodiny,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Iva Kormošová.

Vyšetřovatelé podezřívají třiatřicetiletého muže i ze zpronevěry peněz. Měl dostat od jedné ženy 1,1 milionu korun na rekonstrukci jejího domu, ale 600 tisíc si podle policie nechal.

Když po něm žena chtěla vrátit peníze nebo dokončit práci, slovně ji urážel a vyhrožovat zabitím jí i celé její rodiny.