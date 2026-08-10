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Kdo bude další? Kyberšmejdi jdou po úřadech, školení jsou často formalita

Petr Záleský
  15:00

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Magistrát města Hradce Králové | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Kyberšmejdi loni napadli krajské hasiče a nedávno úspěšně také městskou firmu v Hradci Králové. Po zděšení, jak je to možné, musí přijít reakce. Radnici svírá strach, vedení mluví o bezprecedentních opatřeních, platí vyšetřovací embargo a chystají se školení a testy nevídaného rozsahu. Útok, při kterém Správa nemovitostí Hradec Králové přišla o 46 milionů, je na magistrátu i v jeho organizacích i po třech týdnech stále tématem číslo jedna.
Než by Češi dodrželi doporučení, raději budou hledat, jak to obejít.

Josef HorálekFakulta informatiky a managementu UHK

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Kdo bude další? Kyberšmejdi jdou po úřadech, školení jsou často formalita

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