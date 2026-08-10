Než by Češi dodrželi doporučení, raději budou hledat, jak to obejít.
Kdo bude další? Kyberšmejdi jdou po úřadech, školení jsou často formalita
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V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...
Nemluvil a neměl doklady. Policisté už znají identitu neznámého muže z Krkonoš
Policisté už znají totožnost muže nalezeného v pondělí 3. srpna večer v Temném dole na Trutnovsku. Jde o cizince, informovali v pátek o vývoji v případu. Neznámého muže našel v pondělí večer v...
„Z tradice se stává posedlost.“ Na Brutal Assault míří tisíce metalistů
V neopakovatelné atmosféře hradeb, kasemat a podzemních chodeb začíná festival Brutal Assault. Od středy 5. srpna do soboty přiláká do pevnosti v Josefově na Náchodsku tisíce fanoušků. Podnik...
Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší
Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro. Stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují na Náchodsku užívali první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu...
Jsem strašné hovado, kál se advokát. Agresivní jízdou způsobil tragédii, dostal 4,5 roku
Za způsobení těžké dopravní nehody v opilosti, při které loni v červnu u Rozběřic na Královéhradecku zemřela žena a další tři lidé utrpěli zranění, půjde řidič na 4,5 roku do vězení. Poslal ho tam ve...
Když na velký nákup, tak hasičským autem. Seniory ze vsi vozí zadarmo
Neobvyklou službu nabízí Hřibojedy na Trutnovsku seniorům. Obec s 220 trvale žijícími obyvateli každé dva týdny pořádá výjezd hasičským mikrobusem do nákupního centra v osm kilometrů vzdáleném Dvoře...
Kdo bude další? Kyberšmejdi jdou po úřadech, školení jsou často formalita
Kyberšmejdi loni napadli krajské hasiče a nedávno úspěšně také městskou firmu v Hradci Králové. Po zděšení, jak je to možné, musí přijít reakce. Radnici svírá strach, vedení mluví o bezprecedentních...
Trenérovi se góly nelíbily? Nechápu, smál se Slončík. Vyzdvihl také Umarův přínos
Dvakrát se objevil ve správný čas na správném místě. Byly z toho dva góly. Fotbalovému Hradci Králové vyhrály zápas nad ostravským Baníkem (2:1) a jejich autoru Tomu Slončíkovi vůbec nevadilo, že je...
Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší
Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro. Stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují na Náchodsku užívali první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu...
Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík
Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po...
V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...
RECENZE: Horor s atmosférou, tušené zlo. V Draku inscenují Čarodějova učně
Teatrologové prominou, ale nejlapidárnější definici statusu hrdiny znám od Willisova policajta Johna McClana. Když se ho kdosi uprostřed akce ptal, proč to vůbec dělá, odsekl: „Protože to za mě nikdo...
„Bude to pecka!“ Nové Město otevře koupaliště i stylové bistro, trávu doplní
Zgruntu přebudované koupaliště v Novém Městě nad Metují na Náchodsku okusí návštěvníci poprvé v neděli 9. srpna od 12:00. Slavnostní otevření Letního areálu Metuje za 125 milionů korun bude...
Démon, sliz, masky a „brutální“ balónky. Jak to chodí na metalovém dětském táboře
Na metalovém festivalu Brutal Assault člověk děti opravdu nečeká. V areálu pevnosti v Josefově na Náchodsku je přitom část, kde se to malými návštěvníky jen hemží. Manželé Křížovi z Prahy tu během...
Zemřel Fredy, legenda strážců hor. Přísný, ale vždy lidský, vzpomínají v Krkonoších
V sedmdesáti letech ve čtvrtek zemřel emeritní strážce Krkonošského národního parku Alfréd Pucher. Na horách působil přes 40 let, byl nejdéle sloužícím strážcem a i po odchodu do penze před sedmi...
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Nemluvil a neměl doklady. Policisté už znají identitu neznámého muže z Krkonoš
Policisté už znají totožnost muže nalezeného v pondělí 3. srpna večer v Temném dole na Trutnovsku. Jde o cizince, informovali v pátek o vývoji v případu. Neznámého muže našel v pondělí večer v...
Musím udělat něco navíc, zlobil se Horejš na obránce. Na tým byl hrdý, chválil Umara
Vytvořili si řadu šancí a poslední minuty dohrávali s početní výhodou, protože jeden ze soupeřů byl po druhé žluté kartě vyloučený. Slavný Besiktas měli takřka „na lopatě“. Že se z ní turecký tým...