Kolony před Náchodem kvůli opravám průtahu. Městu se vyhněte, radí policie

V úterý práce začaly kolem 8:30. Jde o vjezd do Náchoda směrem od Jaroměře, konkrétně o úsek mezi odbočkami do Nemastovy a Komenského ulice. Dopravu tam řídí pracovníci stavby, dohlížejí městští strážníci.
Už od vjezdu do Náchoda je svedena doprava pouze do jednoho jízdního pruhu. Na sociálních sítích jedna řidička varovala, že už kolem poledne se táhla kolona několik kilometrů až do Klen nedaleko České Skalice. Jiný šofér uvedl, že od polské hranice mu trval průjezd městem půl hodiny.
Podle odpoledních záběrů z webkamer kolona stojí i směrem k hraničnímu přechodu. Na okružních křižovatkách nárazově stojí auta z více směrů a jede jen jeden.
„Tvoří se dlouhé kolony, ale mění se to během dne. Spíše situaci monitorujeme, protože tomu nejde úplně pomoci. Dohlížíme na to, aby byly průjezdné okružní křižovatky hlavně pro integrovaný záchranný systém. Chce to trpělivost. Ať se řidiči raději Náchodu vyhnou, pokud je to možné,“ doporučila kolem 14:30 mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.
Práce pokračují i ve středu od 7:00 do 16:00, a to u bývalé textilky Bartoň, u odbočky do Komenského ulice. Firma bude pracovat dopoledne na jednom pruhu silnice, odpoledne se přesune do druhého pruhu. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením.
Silničáři opravují povrch na vjezdu do Náchoda.
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