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Kolony před Náchodem kvůli opravám průtahu. Městu se vyhněte, radí policie

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  15:32

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Na vjezdu do Náchoda v Českoskalické ulici silničáři opravují povrch, jezdí se tam kyvadlově. Místo opravy je vlevo nahoře. (13. října 2026) | foto: Město Náchod, webkamery

V úterý začaly dvoudenní opravy silnice I/33 a I/14 na příjezdu do Náchoda. Ředitelství silnic a dálnic nechává opravit poškozený povrch v Českoskalické ulici. Kvůli částečné uzavírce se tvoří kolony z více směrů. Policie doporučuje se městu vyhnout.

V úterý práce začaly kolem 8:30. Jde o vjezd do Náchoda směrem od Jaroměře, konkrétně o úsek mezi odbočkami do Nemastovy a Komenského ulice. Dopravu tam řídí pracovníci stavby, dohlížejí městští strážníci.

Už od vjezdu do Náchoda je svedena doprava pouze do jednoho jízdního pruhu. Na sociálních sítích jedna řidička varovala, že už kolem poledne se táhla kolona několik kilometrů až do Klen nedaleko České Skalice. Jiný šofér uvedl, že od polské hranice mu trval průjezd městem půl hodiny.

Podle odpoledních záběrů z webkamer kolona stojí i směrem k hraničnímu přechodu. Na okružních křižovatkách nárazově stojí auta z více směrů a jede jen jeden.

Na vjezdu do Náchoda v Českoskalické ulici silničáři opravují povrch, jezdí se tam kyvadlově. Místo opravy je vlevo nahoře. (13. října 2026)
Doprava na okružní křižovatce Čedok v Náchodě se během odpoledne ucpávala z několika směrů, na okraji města probíhá dvoudenní oprava vozovky. (13. října 2026)
V Náchodě opravují 13. a 14. října 2026 poškozený povrch v Českoskalické ulici, uzavírky jsou částečné. V úterý se pracuje na úseku 9A, ve středu na dvou zbývajících.
V Náchodě opravují 13. a 14. října 2026 poškozený povrch v Českoskalické ulici, uzavírky jsou částečné. Na obrázku jsou vyznačené dva úseky u továrny Bartoň, kde se bude pracovat ve středu dopoledne a pak odpoledne.
4 fotografie

„Tvoří se dlouhé kolony, ale mění se to během dne. Spíše situaci monitorujeme, protože tomu nejde úplně pomoci. Dohlížíme na to, aby byly průjezdné okružní křižovatky hlavně pro integrovaný záchranný systém. Chce to trpělivost. Ať se řidiči raději Náchodu vyhnou, pokud je to možné,“ doporučila kolem 14:30 mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.

Práce pokračují i ve středu od 7:00 do 16:00, a to u bývalé textilky Bartoň, u odbočky do Komenského ulice. Firma bude pracovat dopoledne na jednom pruhu silnice, odpoledne se přesune do druhého pruhu. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením.

Silničáři opravují povrch na vjezdu do Náchoda.

Silničáři opravují povrch na vjezdu do Náchoda.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Kolony před Náchodem kvůli opravám průtahu. Městu se vyhněte, radí policie

Na vjezdu do Náchoda v Českoskalické ulici silničáři opravují povrch, jezdí se...

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