Reportáže ČT dovozovaly, že Náchod mohl v roce 2018 zakoupit od státu areál bývalé Sempry v Bělovsi za mnohem výhodnější cenu, než za jakou ho později skutečně nakoupil od soukromé firmy. Tehdy však město o pozemky neusilovalo.
Areál získala společnost Statek Velká Chuchle, město od ní koupilo předloni v srpnu 1,3hektarový pozemek za cenu určenou znaleckým posudkem na 22,4 milionu korun bez daně. Koupi tehdy podpořilo 22 z 25 přítomných zastupitelů.
Vedení Náchoda nyní uzavřelo, že obvinění vůči starostovi i městu byla „zcela nesmyslná a bezdůvodná“ a za iniciátory kauzy označilo opozici.
„Chci to mít za sebou, aby se to už neopakovalo, protože to bylo něco neuvěřitelného. Mělo to i některé konotace, zasáhlo to i moji rodinu. Někteří z vás mi napsali, možná si to cením, nebo ne, to není podstatné, ale přiznám se, že některé věci šly fakt za čáru,“ řekl náchodský starosta Jan Birke (SOCDEM, Jan Birke pro Náchod).
Dále prohlásil, že ke kauze, která půldruhého roku hýbala nejen městem, se už nehodlá vracet.
„Odložení neznamená bezchybný postup“
Pětice opozičních zastupitelů se už v pondělí v noci ohradila vlastním prohlášením na sociálních sítích. Nelíbí se jim obviňování, že trestní oznámení použili k politickému boji, když šlo o anonymní podání.
„Odložení věci policií neznamená, že postup města byl bezchybný. Znamená pouze, že se nepodařilo prokázat spáchání trestného činu a že jej spáchala konkrétní osoba. Situaci rozhodně nelze vydávat za ‚jasný důkaz správnosti‘ rozhodnutí. Opozice nedostala usnesení Policie ČR k dispozici, proto se zatím nemůžeme vyjadřovat k podrobnostem,“ sdělili zastupitelé z kandidátky Za moderní Náchod s úctou k tradicím Jan Ježek (bezp. za Zelené), Michal Kudrnáč (Zelení) a Denisa Pokorná (bezp.), dále Jiří Prokop (ANO) a Jan Řehák s Ditou Vávrovou (oba KDU-ČSL).
7. března 2024
Pořad Reportéři ČT začátkem loňského roku v náchodské kauze upozornil na možný střet zájmů advokáta Petra Šťovíčka, někdejšího ředitele Státního pozemkového úřadu.
Podle novinářů dlouhodobě zastupoval prodávající stranu a jednou listinou pak i dokládali, že dokonce měl být jejím akcionářem, přesto nákup připravoval pro radnici.
Opozice a Transparency International podaly na advokáta stížnost k České advokátní komoře (ČKA), ta se jej však zastala. Neziskovka si stěžovala podruhé, kdy teprve ČKA blíže vysvětlila, že v rozhodné době advokát již akcionářem být neměl.
Reportáže kritizovaly, že se stát levně zbavil pozemků při vypořádávání nároků restituentů. Na transakcích kolem zahradnictví v Bělovsi veřejné rozpočty podle ČT tratily 20 milionů korun.
Radnicí zadaný vnitřní audit zveřejněný loni v dubnu však žádný problém u koupě nenašel. Náchod kvůli vyznění reportáže podal stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, avšak neuspěl.
Spalovna odpadů nebude, sdělila firma Náchodu. Energopark město plánuje dál
Letos v březnu se ukázalo, že pro pozemek zahradnictví Náchod nemá využití. Provozovatel náchodské teplárny společnost innogy totiž ustoupila od záměru vybudovat spalovnu odpadů a město, které kvůli chystané spalovně připravovalo v Bělovsi energopark, tak nepříjemně zaskočila.
Radnice se proto musí znovu zabývat tím, jak bude s odpady dál nakládat. Na pozemcích může být třídírna odpadu, radnice hledá také jiného strategického partnera. Pozemky mají podle starosty strategický význam, jsou totiž blízko rozestavěného obchvatu a budované přeložky směrem na Broumov.
