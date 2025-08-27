Ve vilkové čtvrti v Náchodě v noci někdo zapálil auto, policie hledá svědky

Kriminalisté prověřují pondělní noční požár osobního auta v Náchodě. Zjistili, že vůz kdosi podpálil. Žádají proto veřejnost o pomoc. Auto je zcela zničené, podle odhadu vyšetřovatelů je škoda 60 tisíc korun.
Ohořelé auto v Náchodě | foto: Policie ČR

Auto značky BMW shořelo v Dobrovského ulici ve svažité čtvrti Na Klínku. Hasiči k požáru vyjeli v pondělí krátce před půl druhou ráno. Podle policie došlo k požáru v čase od 01:00 do 01:24 hodin.

„Podle dosavadních zjištění měl dosud neznámý pachatel požár založit úmyslně, pravděpodobně za použití dosud nezjištěného urychlovače hoření,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Policie žádá o spolupráci veřejnost. „Pokud jste se v uvedenou dobu pohybovali v okolí ulice Dobrovského a zaznamenali jste cokoli neobvyklého – osoby, vozidla nebo události, které by mohly souviset s požárem – kontaktujte prosím obvodní oddělení Policie ČR Náchod na telefonním čísle 974 534 654. Každá informace může být klíčová pro objasnění případu,“ řekla mluvčí.

Policisté případ vyšetřují jako přečin poškození cizí věci, pachateli hrozí až jeden rok vězení.

