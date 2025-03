Krajan je potřebuje na balík, hájila seniorka poslání peněz. Zasáhli policisté

Policejní hlídku přivolala 6. března pracovnice směnárny, která oznámila podezřelý převod peněz. Podle zveřejněného videa se pak policisté snažili dostat ze seniorky, zda vůbec ví, co činí a komu peníze posílá.

„Je to člověk, který potřebuje peníze. Původem je to Čech, ale bydlel od dětství v Kanadě, takže česky neumí. Mluví anglicky,“ popisovala žena a přiznala, že se nikdy neviděli, jen si píší, protože se poznali na sociální síti. Muž prý potřebuje částku 63 tisíc pro přepravní společnost, aby mohl zaslat balíček do Česka. Žena tolik neměla, ale snažila se mu poslat alespoň větší část obnosu.

Policisté jí řekli, že mají podezření na podvod, a argumentovali i řadou podobných případů. Paní jim přitakávala, ale chybu si přiznat nechtěla.

„Víte, kolik lidí takhle oberou denně?“ ptal se policista. „Vím, já to čtu a všechno...,“ připouštěla paní. Byla také přesvědčena, že se dotyčný muž bude stěhovat k ní, byť ho zatím zná jen z fotky. Když ji policista varoval, že fotka ani nemusí být pravá, jen bezradně krčila rameny.

„Já vás prosím, nedělejte to, je to zbytečné. Bude chtít po vás další peníze,“ neustával policista v přesvědčování. Doporučil ženě také, aby už na dotyčného na síti vůbec nereagovala.

„Nakonec žena po dlouhé debatě požádala o vrácení peněz a rozhodla se, že si raději půjde koupit ovoce. Přičiněním hlídky se tentokrát podařilo podvodu zabránit,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Policisté radí obezřetnost. Pokud lidé obdrží podezřelé SMS nebo e-maily, nemají klikat na odkazy a také nevyplňovat své osobní údaje. „Je třeba si ověřit informace: pokud někdo tvrdí, že nemohl doručit balík nebo potřebuje peníze, ověřit se to dá přímo u společnosti nebo osoby, která by měla být zodpovědná. Doporučuje neposílat peníze neznámým osobám, i když si někdo s někým píše delší dobu, může jednat o podvodníka. Pokud má někdo podezření, že by mohl být obětí podvodu, měl by kontaktovat policii,“ radí policie.