Případ minerálky se stopami žíraviny. Kriminalisté prověřují okolnosti

Distributorem pramenité vody stáčené v Teplicích nad Metují na Náchodsku je firma Coca-Cola.
„Kriminalisté od úterního odpoledne intenzivně prověřují všechny okolnosti případu a provedli v této věci již řadu dostupných šetření. V této souvislosti jsme v kontaktu se slovenskou policií, a to pro případnou další vzájemnou spolupráci,“ sdělila policejní mluvčí Vlčková.
Kriminalisté při prověřování případu spolupracují také s Krajskou hygienickou stanicí a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. „Abychom získali co možná nejvíce relevantních informací pro případný další postup ze strany Policie ČR,“ dodala Vlčková.
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Slovenští hygienici varují před českou vodou Natura. V láhvi našli zřejmě žíravinu
Půllitrová lahev pochází ze šarže L61481/00:20, DMT 27/11/2026. Z úterního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vyplynulo, že stáčení této šarže se uskutečnilo několik hodin po poslední provedené sanitaci, což podle SZPI nenasvědčuje kontaminaci během výroby. Z informací hygieniků vyplynulo, že dotyčná šarže byla určena výhradně pro slovenský trh.
Lahev byla podle Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky zakoupena provozovatelem zařízení veřejného stravování v obci Ivanka pri Dunaji.
Mluvčí SZPI Pavel Kopřiva uvedl, že vysoké pH 14 zjištěné v lahvi indikuje přítomnost louhu. „Laboratorní analýza byla provedena z již spotřebitelem otevřeného a použitého balení,“ dodal.