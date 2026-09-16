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Případ minerálky se stopami žíraviny. Kriminalisté prověřují okolnosti

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  10:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu pitné vody Natura, zachycené v lahvi na Slovensku, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Kriminalisté spolupracují s odbornými institucemi a jsou v kontaktu také se slovenskými kolegy, řekla mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdaléna Vlčková.

Distributorem pramenité vody stáčené v Teplicích nad Metují na Náchodsku je firma Coca-Cola.

„Kriminalisté od úterního odpoledne intenzivně prověřují všechny okolnosti případu a provedli v této věci již řadu dostupných šetření. V této souvislosti jsme v kontaktu se slovenskou policií, a to pro případnou další vzájemnou spolupráci,“ sdělila policejní mluvčí Vlčková.

Kriminalisté při prověřování případu spolupracují také s Krajskou hygienickou stanicí a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. „Abychom získali co možná nejvíce relevantních informací pro případný další postup ze strany Policie ČR,“ dodala Vlčková.

Slovenští hygienici varují před českou vodou Natura. V láhvi našli zřejmě žíravinu

Půllitrová lahev pochází ze šarže L61481/00:20, DMT 27/11/2026. Z úterního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vyplynulo, že stáčení této šarže se uskutečnilo několik hodin po poslední provedené sanitaci, což podle SZPI nenasvědčuje kontaminaci během výroby. Z informací hygieniků vyplynulo, že dotyčná šarže byla určena výhradně pro slovenský trh.

Lahev byla podle Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky zakoupena provozovatelem zařízení veřejného stravování v obci Ivanka pri Dunaji.

Mluvčí SZPI Pavel Kopřiva uvedl, že vysoké pH 14 zjištěné v lahvi indikuje přítomnost louhu. „Laboratorní analýza byla provedena z již spotřebitelem otevřeného a použitého balení,“ dodal.

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Případ minerálky se stopami žíraviny. Kriminalisté prověřují okolnosti

ilustrační snímek

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