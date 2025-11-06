Podvodník ženu kontaktoval přes internet v září 2023. Představil se jako farář a při několikaměsíční komunikaci si získal její důvěru,“ sdělila Muzikantová.
Od té doby podvodník se ženou komunikoval a postupně z ní vylákal statisíce korun. Žena mu ve 20 případech poslala podle jeho instrukcí celkem 400 tisíc korun. „Peníze měly sloužit k vykoupení balíku s vysokou finanční hotovostí, který měla poškozená obdržet,“ uvedla mluvčí.
Když žena jeho zprávy ignorovala, snažil se ji přimět k zasílání dalších peněz také psychickým nátlakem či citovým vydíráním. „Žádný balíček, který seniorku stál veškeré našetřené peníze, však neposlal,“ uvedla Muzikantová.
Žena policistům také řekla, že před třemi lety jí podvedl údajný amerických voják, kterému tehdy na bankovní účet převedla 150 tisíc korun. Sliboval ji mimo jiné společnou budoucnost. Tento případ kriminalisté nakonec odložili, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by vedly k zahájení trestní stíhání konkrétního člověka.
„Podle podvedené ženy jí měl kontaktovat falešný farář ze stejného telefonního čísla, ze kterého měla v minulosti komunikovat i s americkým vojákem,“ dodala Muzikantová.
Kriminalisté v Královéhradeckém kraji v posledních měsících zaznamenali výrazný nárůst online podvodů, a to o 55 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.