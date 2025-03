Silničáři v Náchodě opravují za provozu tah na Polsko, místy se tvoří kolony

Opravy se týkají jízdního pruhu na Polsko a celé okružní křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše a jsou rozděleny do sedmi etap.

Dnes začaly práce na úseku 850 metrů od kruhového objezdu u Kauflandu po Slánský most u hraničního přechodu, které potrvají do 20. dubna. Provoz tam bude možný obousměrně ve zbývajících pruzích.

Silničáři budou tento týden pracovat také na úseku dlouhém 200 metrů od Penny Marketu po firmu EKO-Šimko, kde bude doprava řízena kyvadlově.

V příštím týdnu budou práce pokračovat navazujícím úsekem k parkovišti firmy Ametek. Silničáři počítají od 12. do 25. května i s opravami dvousetmetrového úseku v Kostelecké ulici u základní školy na Plhově.

„Asfalt na vybraných úsecích je už skutečně hodně poznamenaný těžkou tranzitní dopravou. Na dálnicích by vydržel při vyšší rychlosti a souvislé jízdě jednou tolik, ale ve městě s pomalou jízdou a kolonami, navíc za letních teplot, se namáhání z kamionů propisuje do povrchů daleko víc. Nicméně pracujeme v expresním tempu, soutěžili jsme zakázky nejen z hlediska ceny, ale i co nejkratšího harmonogramu,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Stavební práce v Náchodě vyjdou na necelých 22 milionu korun, vysoutěžil je Strabag. Celkem jde zhruba o 2,2 kilometru vozovek na silnicích I/33 a I/14.

„Zhotovitel je ochoten poskytnout více techniky, takže je výhled, že bychom i nynější termín o nějaký týden zkracovali. Není to ale v rovině slibu,“ uvedl mluvčí.

Omezení se dotknou i některých autobusů. „Na autobusových linkách městské hromadné dopravy 381 a 382, které projíždějí místem uzavírky, dojde od 31. března do 6. dubna ke změně jízdních řádů. U vybraných linek nebudou obsluhovány zastávky Běloves-škola, Běloves-stadion a Běloves-Montace,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Náchodem denně projede 24 tisíc osobních aut a 6 tisíc kamionů. Místním uleví hlavně od kamionové dopravy do Polska obchvat v délce 6,43 kilometru severně od městě. ŘSD v březnu zahájilo stavbu za 3,18 miliardy korun bez započtení daně, hotovo má být v březnu 2028.

Odsunout opravy průtahu až na dobu, kdy bude dostavěn obchvat, by podle ŘSD nebylo účelné. „Obchvat bude složitá stavba v náročném terénu, která zabere tři roky. Průtah městem tyto tři roky tranzitujícího provozu musí vydržet,“ řekl Jan Rýdl.