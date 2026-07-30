Stavbaři budují most na obchvatu Náchoda, silnici I/14 na čtyři dny zavřou

Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a náchodská radnice. Silnice je hlavní spojnicí mezi Náchodem a Červeným Kostelcem.
„Objízdná trasa povede z Náchoda přes Velké Poříčí, Hronov, Zbečník, Horní Kostelec a Červený Kostelec zpět na silnici I/14 směrem na Dolní Radechovou. Objížďka bude platit pro veškerou dopravu v obou směrech. Uzavírka skončí v pondělí v 18:00,“ řekla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.
Uzavírky v Náchodě na křížení s novým obchvatem
Linkové autobusy budou místem stavby projíždět za řízení pracovníků stavby. Cestující musí počítat s krátkodobým zpožděním spojů. „Pro pěší i cyklisty bude zajištěn bezpečný průchod vyznačeným koridorem,“ uvedla Adlof.
Příjezd na Jiráskovo koupaliště bude zajištěn z náchodské městské části Plhov. V pátek od 12:30 tam pořadatelé lákají na tradiční letní koulovačku, protože se očekává horký den.
„Omezení jsou nezbytnou součástí výstavby obchvatu, který po dokončení výrazně zlepší dopravní situaci v Náchodě,“ dodala Adlof.
Uzavírka bude v místě křížení silnice I/14 s budovaným obchvatem, poblíž budoucího silničního tunelu Dolní Radechová. Most přes údolí potoka Radechovka na tunel naváže.
Obchvat Náchoda vede v kopcovitém terénu, který stavbaři překonají 16 mosty. Největšími budou právě estakáda Dolní Radechová s délkou 257 metrů a estakáda Běloves, která bude měřit 326 metrů. Součástí stavby budou dvě mimoúrovňové křižovatky a 2,3 kilometru protihlukových stěn.
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Bláto z obchvatu Náchoda má svého kontrolora. Recept na úklid hledali týdny
Dvacetitisícový Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejzatíženějším dopravou, denně přes něj projede 24 tisíc osobních aut a asi 6 tisíc kamionů. Vede přes něj veškerý tranzit do Polska.
Obchvat za 3,18 miliardy korun bez DPH o délce 6,5 kilometru vede po západním a severním okraji města a měl by být hotov na jaře roku 2028.
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1. července 2026