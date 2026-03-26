Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Tomáš Hejtmánek
  16:36
Stavbaři ve čtvrtek po poledni prorazili hlavní tunel na budovaném obchvatu Náchoda, který z města vyvede dopravu na Polsko. Ražená část tubusu u Dolní Radechové měří 332 metrů a jde o nejnáročnější část nové silnice. Druhý tunel u Kramolny se ještě hloubí. Obě stavby mají být hotové začátkem roku 2028, celý obchvat v březnu téhož roku.

Slavnostnímu proražení tunelu přihlížely desítky lidí, převážně stavbařů. Nechyběla soška svaté Barbory, která je patronkou a ochránkyní horníků. Když se ozvalo mocné dunění hydraulického bouracího kladiva, celým tunelem se nesly otřesy. Po chvíli se u pravého okraje tunelu objevilo světlo. Bagrista z vnější strany symbolicky vytvořil otvor, kterým přítomní mohli vyjít na povrch.

„Práce na hloubení jámy portálu Babí jsme dokončili před pěti dny,“ líčí hlavní stavbyvedoucí tunelu Michal Maričák ze společnosti Marti.

Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)
Stavbaři se zdraví po proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)
Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)
Stavba tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)
51 fotografií

Přípravné práce na tunelu Dolní Radechová začaly loni v srpnu, samotná ražba 16. října.

Tunel má tři části. Dvě krajní jsou ražené a uprostřed je hloubená jáma. Kombinovaný způsob stavby tunelu zvolili odborníci kvůli proměnlivému geologickému složení terénu. Zatímco v některých místech je nad tunelem vrstva až 25 metrů, uprostřed vede tubus pod údolím.

Část hloubí, razit nejde všude

„Kdybychom tam tunel razili, hrozilo by, že se nadloží sesype. Proto se tam vytvořila stavební jáma, kde bude vybudovaný hloubený tunel,“ vysvětluje Maričák.

Stavbaři nejprve zbudovali portál Dolní Radechová. Když pracovali na ražbě prvního úseku, současně hloubili jámu v prostřední části. Třetí úsek pak razili současně s budováním druhého portálu Babí. Používali při tom takzvanou novou rakouskou metodu, kdy se hornina odpaluje trhavinou a vzniklý prostor se zajistí stříkaným betonem s kotvami a armováním, kterému se říká primární ostění.

„Ražená část tunelu měří 332 metrů. Za 146 dní jsme vytěžili 30 tisíc kubíků horniny a zabudovali 1 300 skalních kotev a 4 tisíce kubíků stříkaného betonu,“ přibližuje parametry stavby ředitel české pobočky společnosti Marti Boris Čillik.

Proměnlivá geologie

Kratší tunel je podle stavbařů paradoxně náročnější než budování delších tubusů. Kvůli rychlejšímu postupu prací musejí mít dělníci už při zahájení ražby připravený materiál na další etapy výstavby. Práce u Dolní Radechové se obešly bez větších komplikací. Stavbaři se však museli vypořádat s proměnlivou geologií.

Kvůli stavbě křižovatky se tvořily kolony směrem z Polska. Kamiony kácely značky

„Každý záběr byl trochu jiný a museli jsme dávat pozor, abychom eliminovali rizika. Teď vidíme primární ostění. Už v příštím týdnu začneme pracovat na sekundárním ostění, což potrvá asi pět měsíců,“ říká stavbyvedoucí.

Tunel je vysoký zhruba 10 metrů a široký 12 metrů. Na posledních 70 metrech ještě zbývá prohloubit jeho dno. Začalo se také pracovat na základových pasech pro vnitřní stěny. Až stavbaři vybetonují vnitřní tubus, prostřední hloubenou část zasypou, takže do terénu bude tunel začleněný jako jeden celek.

Budování tubusu má být hotové na konci roku. Pak přijde na řadu vozovka, chodníky a technologie. To potrvá včetně zkoušek celý příští rok.

Druhý tunel hloubí

Stavba 6,5kilometrového obchvatu Náchoda začala loni v březnu. Práce jdou podle harmonogramu a stavbaři se pohybují na mnoha objektech po celé trase. Na obchvatu bude 16 mostů a dva tunely. Druhý tunel Kramolna měří asi 100 metrů a bude hloubený.

Stavbaři na obchvatu Náchoda chystají první tunel, trhací práce začnou v říjnu

„Nyní se tam pracuje na odtěžení zeminy. Samotné budování tunelu teprve začne. Stavba až na dílčí znečišťování Náchoda a okolních obcí v období dešťů nevykazuje žádné problémy a odchylky. Tam, kde to umožňují technologické přestávky, se postupuje dál. Provádíme zemní práce, odstřely a tak dále,“ říká krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Marek Novotný.

Obchvat staví za 3,18 miliardy korun sdružení firem Eurovia CZ, Stavby mostů, Marti a Eurovia SK.

Přípravy obchvatu se táhly dvacet let. Silnice vyvede z Náchoda tranzitní dopravu do Polska i auta směřující na Broumovsko, protože Královéhradecký kraj v Bělovsi buduje přeložku silnice na Velké Poříčí. Ta má být hotová v závěru letošního roku.

15. srpna 2025
