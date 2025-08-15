Stavbaři na obchvatu Náchoda chystají první tunel, trhací práce začnou v říjnu

Tomáš Hejtmánek
  12:41
Budování dlouho očekávaného obchvatu Náchoda poblíž hranic s Polskem je v plném proudu. Stavbaři zahájili práce letos v březnu a zatím připravují především přístupové cesty na jednotlivé části staveniště. Kvůli náročnému terénu jde o velmi těžký úkol. Prvním velkým objektem, na kterém se už pracuje, je tunel Dolní Radechová.

Bagry nyní pracují na odkrytí budoucího portálu u silnice mezi Dolní Radechovou a Náchodem. Na místě jsou již vidět nasprejované kóty na hornině, kde bude vjezd do tunelu. Kolemjdoucí však vidí jen horní okraj budoucího portálu.

„Postupně odebereme ještě několik metrů zeminy. Vozovka bude níže, než nyní pracují bagry. Musíme ale postupovat postupně, aby práce byly bezpečné. Proto v tomto místě není více techniky,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí pro tunely Michal Maričák ze společnosti Marti.

ŘSD zveřejnilo v květnu 2019 novou vizualizaci obchvatu Náchoda, na snímku úsek u Dolní Radechové.
Bagry pracují na odkrytí budoucího portálu tunelu, který bude ústit u nynější silnice mezi Dolní Radechovou a Náchodem. (15. srpna 2025)
Pohled od budoucího tunelu směrem ke Kramolně, kudy obchvat povede. V popředí je silnice mezi Dolní Radechovou a Náchodem. (15. srpna 2025)
Bagry pracují na odkrytí budoucího portálu tunelu, který bude ústit u nynější silnice mezi Dolní Radechovou a Náchodem. (15. srpna 2025)
32 fotografií

Příprava portálu má být hotová do konce září. V polovině října začne samotná ražba takzvanou novou rakouskou metodou, tedy za pomoci trhaviny. Odborníci budou postupně odstřelovat horninu a vzniklý prostor se zajistí stříkaným betonem s kotvami a armováním.

„Až se tunel prorazí, vybudujeme sekundární ostění, pak přijdou na řadu ostatní konstrukce, odvodnění, vozovka a nátěry,“ popisuje postup prací Maričák.

Tunel Dolní Radechová bude mít celkem 363 metrů. Jeho krajní části budou ražené a zhruba uprostřed bude hloubená část.

Ražba západní poloviny tunelu o délce asi 180 metrů má být hotová do Vánoc. Druhá ražená část na východním kraji má měřit asi 130 metrů a její budování zabere necelé dva měsíce.

Mapa budoucího obchvatu Náchoda (infoleták, duben 2024)

„Tunel ve střední části vede pod údolím. V této části se vykope jáma, do které se vloží část tunelu a také únikový tunel pro lidi vedoucí na povrch. Pak se jáma opět zasype,“ vysvětluje kombinaci ražení a hloubení stavbyvedoucí.

Práce komplikuje terén

Stavba obchvatu Náchoda začala letos na jaře a potrvá do března 2028. Za 6,5kilometrový úsek stát zaplatí 3,18 miliardy korun bez daně.

Vysokou cenu zapříčinil náročný terén kolem města s velkým převýšením. Ten komplikuje práci i stavbařům. V Česku není obvyklé, že by na tak krátkém úseku stály dva tunely a 16 mostů. Druhý tunel u Kramolny bude mít 100 metrů a bude hloubený.

11. března 2025

„Technicky více náročné jsou samozřejmě konstrukce mostů a jejich zakládání, protože někde zakládáme i ve vodních trasách. Aktuálně se věnujeme také vybudování vnitřní logistiky a přístupových cest k pracovním místům, abychom dokázali do obtížného terénu navážet materiál. Právě to je velmi náročné,“ upozorňuje mluvčí společnosti VINCI Construction CS Iveta Štočková.

Stavbaři již nyní pracují na zakládání mostů na lépe přístupných místech, například druhého nejdelšího mostu, který naváže na tunel u Dolní Radechové. Pracuje se také na stavbě nové okružní křižovatky u Vysokova a navazující přeložce silnice I/14 od Nového Města nad Metují.

„Poprvé se mi klepe hlas.“ Zahájení stavby obchvatu Náchoda starostu dojalo

Obchvat postaví sdružení firem Eurovia CZ, Stavby mostů, Marti a Eurovia SK. Původně stavba měla odstartovat už koncem roku 2024, ale výběrové řízení protáhly dotazy firem. Přípravy obchvatu se táhly dvacet let, ŘSD získalo územní rozhodnutí až roku 2017.

