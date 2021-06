Náchod má novou porodnici. Dva moderní pavilony už fungují naplno

Krásný výhled na zámek, porodní vany či možnost ubytování v nadstandardních pokojích čekají na rodičky v Náchodě. Po desítkách let v zastaralém horním areálu se gynekologicko-porodnické oddělení a také dětské a novorozenecké oddělení přemístily do nových prostor v sedmém podlaží.

Zdravotníkům zabralo stěhování několik dnů, během nichž oddělení nepřijímala žádné pacienty. Teď už jsou připravena.



„Klasická porodnice, kde rodičky jen leží na lehátku a pak se přesunou porodit opět vleže, to už je všude, myslím, minulostí. Tady díky tomu, jak je porodnice koncipována, jsou čtyři porodní boxy, z nichž dva jsou vybavené i vanami, všude jsou sprchy a sociální zařízení a je tu spousta prostoru, kde se budoucí matky mohou projít,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Marek Střecha.

„Máme už i možnost sledování ozev plodu na dálku. To vše přispěje k tomu, že se rodičky mohou cítit uvolněnější. I zařízení boxů navozuje spíše domácí atmosféru než nemocniční,“ popisuje primář.

Přístrojové vybavení je zčásti nové, na některé si však porodnice ještě asi půl roku počká. Zásadní výhodou přesunu do dolního areálu je však to, že vše se odehrává na jednom patře a blízko budou anesteziologové.

„Velký problém v rozdělení nemocnice na horní a dolní areál byl v tom, že jsme dříve neměli v budově přítomného anesteziologa, ten musel přijíždět nahoru. Hlavní rozdíl teď bude v té rychlosti, kdy se anesteziolog dostane na porodní sál jen přes dvě patra,“ vysvětluje primář Střecha.

Sál pro císařské řezy bude v dosahu

„Druhá podstatná věc je, že přímo mezi porodními sály máme zvláštní sál určený pro císařské řezy, rodičky se tak budou přesouvat jen deset patnáct metrů vedle od porodního boxu. To je obrovský posun kupředu, tak by měly tyto návaznosti oborů anesteziologie a porodnictví fungovat,“ pochvaluje si primář, podle nějž se asi pětina zdejších porodů uskuteční právě císařským řezem.



Porodnice už od loňského srpna slouží i ženám z Trutnovska, kde ji přechodně uzavřeli kvůli nedostatku personálu. Ročně se v Náchodě uskuteční na 950 porodů, letos to podle primářova odhadu bude asi kolem jedenácti set.

V týmu je nyní šest lékařů na plný úvazek, dalších asi šest kombinuje práci v nemocnici se svou praxí, s nedostatkem porodních asistentek ani dětských sester na navazujícím oddělení se tu nepotýkají.

Porodnice nabídne rodičkám i jejich doprovodu komfortnější zázemí. Běžné pokoje pro matky jsou dvoulůžkové, nadstandardní jednolůžkové, ty byly dříve tři, nyní jich je šest. Mají tu i odpočinkovou místnost pro rodičky a otce. Těhotné ženy se budou moci s novým prostředím setkat už při těhotenských cvičeních.

Děti už nemusí jet sanitou na vyšetření

Dvě propojené budovy připomínají spíš labyrint. Dětské sestřičky dosud vybalují krabice a přiznávají, že po týdnu stěhování se už přece jen začínají orientovat.

„Maminky s dětmi tu budou mít větší komfort, také sociální zařízení na pokojích. V horním areálu jsme měli čtyřlůžkové pokoje, ale zcela jsme je obsazovali jen výjimečně, nebylo to pro děti a maminky příliš pohodlné. Tady si vystačíme i s menším počtem lůžek. Odpadne nám i cestování s dětmi na každé vyšetření či konzilium, kdy jsme museli jezdit sanitou do dolní nemocnice,“ popisuje vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení Dana Matoušová.

Už má důchodový věk, ale ještě přislíbila sloužit do koce roku, ani potom prý zcela zdravotnictví neopustí.

„Jsem ráda, že se vše podařilo, ještě s primářem Luďkem Týcem jsme toto oddělení připravovali a těšili se na to, protože co je nové, to je hezké. Máme rádi výzvy a toto je výzva, jdeme do nového, vše uděláme jinak, budeme mít nově i chirurgické pacienty, případně i jiné složení pacientů,“ těší se vrchní sestra.

S ústupem covidu-19 začalo stěhování

V úterý sestry na odděleních dotahovaly poslední přípravy, ale už se i slavilo. Na dětském oddělení si nechaly upéct dort s dětským obličejem. S personálem porodnice si přiťukl i krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK), jenž vzpomínal na nesrovnatelnou podobu náchodského zařízení před šedesáti lety, když tam jezdíval za matkou, která byla gynekoložka a porodnice.

Stěhování do nových pavilonů mohlo začít až s ústupem covidu-19. Už po Velikonocích jako první začala fungovat lůžková ortopedie, postupně následovala i další oddělení, například ARO, chirurgie, ORL.

„Dokud nepřijde zapálený erudovaný zdravotník, je to jenom stavba,“ poznamenal ředitel Oblastní nemocnice v Náchodě Jan Mach a přál porodnickému týmu, aby právě oni z nemocnice udělali špičkový špitál.

Rýsují se už dva další pavilony

O modernizaci nemocnice se vedly úvahy dvaadvacet let, než Královéhradecký kraj dospěl na jaře 2018 k samotnému zahájení stavby dvou moderních pavilonů za 1,4 miliardy korun.

Firmy BAK stavební společnost a Geosan Group je zvládly dokončit za sedmadvacet měsíců, ještě začátkem roku se tam však odstraňovaly vady a nedodělky. Vážnou překážkou se ukázal výběr firem v tendru, který trval pět let, uspěl totiž až čtvrtý tendr.

V horní nemocnici dosud zůstávají laboratoře, dialýza a interní oddělení. Královéhradecký kraj už však začal hledat projektanta druhé etapy modernizace a dostavby nemocnice v dolním areálu.

Za zhruba 580 milionů korun by měl vzniknout nový pavilon E a adaptovaný pavilon D. Starý pavilon E čeká demolice, do nového se pak nastěhuje celé interní oddělení z horního areálu, dialýza, část dětského oddělení, urologie, onkologie a cytostatika. Do upraveného pavilonu D se přesunou laboratoře a transfuzní stanice. Kompletním sestěhováním se ušetří jen za dopravu a personál asi 34 milionů korun ročně.