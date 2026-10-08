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Napřed demolice, pak nový pavilon a hala. Náchodská nemocnice pokračuje v modernizaci

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  13:58
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice

Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice | foto: Královéhradecký kraj

Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
32 fotografií
Královéhradecký kraj dnes zahájil druhou etapu modernizace náchodské nemocnice za více než 1,5 miliardy korun bez započtení daně. Na přípravné stavební práce naváže na jaře 2027 demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala.

Celá investice má být hotová do podzimu 2029. Dokončením druhé etapy se završí přestěhování zbývajících provozů z horního areálu nemocnice do dolního areálu.

„Vznikne jednotný nemocniční monoblok v dolním areálu,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Jinak budou podle něj uspořádány přístupové cesty k jednotlivým provozům a pavilonům, což usnadní orientaci pacientům a návštěvníkům.

Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice
32 fotografií

Sdružení stavebních společností GEOSAN a BAK vyhrálo veřejnou zakázku na stavební práce s nabídkovou cenou 1,525 miliardy korun bez DPH. Druhá etapa modernizace nemocnice v Náchodě je jednou z největších investic v historii kraje.

„Druhou etapou dokončíme její zásadní proměnu, kterou kraj připravuje několik let, kdy do areálu investoval již přes dvě miliardy korun,“ uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).

Opět se bude stavět za provozu

Druhá etapa má několik na sebe navazujících částí. Před demolicí stávajících pavilonů D a E je nezbytné zajistit nové únikové cesty a připravit náhradní zázemí pro dotčené nemocniční provozy. Přípravné práce musí být dokončené a zkolaudované do května 2027.

„Nejde o stavbu, kde bychom mohli jednoduše zbourat staré objekty a začít stavět nové. Nemocnice bude totiž po celou dobu v provozu,“ sdělil krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).

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Po dokončení přípravných prací přijde na řadu demolice pavilonů D a E. Třetí fází bude samotná stavba. Na místě zbouraných objektů vznikne nový pavilon D, který bude propojen se současnými částmi nemocnice prostřednictvím spojovacího koridoru a nové centrální zastřešené haly. Součástí projektu je i vybudování podzemní vyšetřovny CT.

Harmonogram druhé etapy modernizace nemocnice:

  • Zahájení přípravných stavebních prací – říjen 2026
  • Dokončení přípravných prací – květen 2027
  • Demolice pavilonů D a E – jaro 2027 (po dokončení přípravných prací)
  • Stavba nového pavilonu D a centrální haly – jaro/léto 2027 (po demolici)
  • Dokončení celé stavby – listopad 2029

Zdroj: Královéhradecký kraj

Pavilon D bude mít tři částečně zapuštěná podlaží a pět nadzemních podlaží. V novém pavilonu bude laboratorní patro s transfuzní stanicí, hematologií, mikrobiologickou a biochemickou laboratoří.

Přesunou a rozšíří se tam interní a urologické ambulance, onkologický stacionář, hemodialýza a urologické oddělení. Součástí budou také interní jednotka intermediální péče, interní jednotka intenzivní péče, interní lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných.

Krajská investice zahrnuje také stavební úpravy pavilonů J a K, které zajistí potřebné zázemí pro provozy přestěhované při výstavbě. U pavilonů B a C se počítá se zateplením střech a obvodových plášťů.

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V posledních deseti letech kraj investoval do rozvoje nemocnice přes dvě miliardy korun. Největší investicí byla první etapa modernizace areálu, dokončená v roce 2020, která zahrnovala výstavbu nových pavilonů J a K za 1,4 miliardy korun a jejich vybavení za dalších 400 milionů korun.

Na tuto modernizaci navázaly další projekty, mimo jiné rozšíření parkovacích kapacit či léčebná zahrada.

V pondělí 5. října nemocnice představila robotické operace:

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