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Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil do bazénu, jiní stavěli sněhuláky, další se koulovali. Rozjetí účastníci se z legrace trefovali i do personálu. Chladivá zábava vydržela přes půl hodiny.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na zimním stadionu rolbaři shrnuli ledovou plochu po skončeném tréninku krasobruslařek. Asi dva kubíky umělého sněhu pak pracovníci města převezli několik kilometrů na vozíku na koupaliště.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Postup je už od minula zavedený. Sníh končí na dlažbě, aby se do bazénů nedostávalo bláta a tráva, což se stávalo dříve.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Osvěžení ze sněhu přišlo vhod. Voda měla v poledne na koupališti 25 stupňů Celsia, teplota vzduchu ve stínu dosáhla 32 stupňů. Na slunci tu teploměr neměli, ale pocitově byla na koupališti skoro čtyřicítka.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Do sněhové zábavy se zapojily děti, přidalo se pár výrostků a také někteří dospělí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Část sněhu si dovádějící děti nanosily hned do bazénu, jedna rodina si už z domova donesla výrobník na sněhové kouličky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dva pracovníci s děrovanými lopatami házeli sníh postupně na hromadu. Když už měli vozík z půlky prázdný, rozvinula se menší bitva.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Holky i kluci na břehu trošku přidrzle začali sníh vracet lopatářům a ti jim se smíchem zase opláceli.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Sníh bavil hlavně menší děti a vše se obešlo bez potíží. Půlhodinka se sněhem byla plná výskání. Děti vbíhaly do naházeného sněhu a řvaly, že to studí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
I když je horko, koupaliště nebylo nijak přeplněné. I návštěvníci si to mezi sebou pochvalovali.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Návštěvnost na koupališti je závislá na počasí, když je chladněji, tak někdy chodí jen lidé, kteří mají permanentky a jen si jdou zaplavat. Přijde tak třeba jen 10 až 25 lidí,“ říká mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Když se po výkyvu počasí vrátí léto, až zhruba třetí den na koupališti začnou přibývat návštěvníci. Taková změna se odehrála i v tomto týdnu. V horký čtvrtek přišlo 1 125 lidí, ve středu 457 a v úterý jen 32 návštěvníků.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Koupaliště na Plhově otvírá v sezoně denně od 9:00 do 19:00. Zavřeno je pouze, když prší a teplota klesne pod 20 stupňů. Dospělí zaplatí 100 korun, větší děti 60 korun, levnější je vstupné po 16:00.
Autor: Martin Veselý, MAFRA